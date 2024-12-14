В Украине снизился спрос на электромобили в прошлом месяце — Finance.ua
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В Украине снизился спрос на электромобили в прошлом месяце

Технологии&Авто
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В Украине снизился спрос на электромобили в прошлом месяце
В Украине снизился спрос на электромобили в прошлом месяце, Фото: freepik
В ноябре 2024 года украинский автопарк пополнили 3742 электромобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 13% меньше по сравнению с ноябрем прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Новые автомобили составляют всего 18% от общего количества зарегистрированных электромобилей (против 19% в ноябре 2023 года).
Основная часть регистраций приходится на легковые автомобили — 3597 ед., из которых 669 новых и 2928 подержанных.
Среди 145 коммерческих электромобилей новых всего 18.

ТОП-5 новых электромобилей ноября:

  • Honda M-NV — 99 ед.;
  • BYD Song Plus — 86 ед.;
  • Zeekr 001 — 73 ед.;
  • Volkswagen ID.4 — 71 ед.;
  • Audi Q4 e-tron — 35 ед.

Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  • Nissan Leaf — 384 ед.;
  • Tesla Model 3 — 301 ед.;
  • Tesla Model Y — 298 ед.;
  • Hyundai Kona Electric — 194 ед.;
  • Kia Niro EV — 156 ед.
Итого с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 48 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% б/у.
По материалам:
Finance.ua
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