В Украине с 14 декабря меняется порядок регистрации и перерегистрации транспортных средств — Finance.ua

В Украине с 14 декабря меняется порядок регистрации и перерегистрации транспортных средств Сегодня 08:00 — Технологии&Авто

В Украине с 14 декабря меняется порядок регистрации и перерегистрации транспортных средств в сервисных центрах МВД. Кроме того, позволят оформлять водительские права онлайн.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Владимир Баранец.

Изменения касаются экспертизы транспортного средства — она отделена от процедуры регистрации в сервисном центре МВД. Исключение не означает отмену. Теперь его необходимо пройти перед тем, как подать заявление на услугу регистрации и перерегистрации транспортного средства.

Помимо удобства, связанного с экстерриториальностью, такое разделение также позволяет в будущем регистрировать автомобиль онлайн с помощью двух смартфонов или компьютеров — владельца и покупателя.

«Поскольку единственным шагом, который нельзя было осуществить онлайн, был обзор экспертов, обособление этой процедуры позволяет перенести регистрационные действия с автомобилей в онлайн», — пояснил заместитель начальника Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

Алгоритм регистрации автомобиля в Украине при купле-продаже теперь такой:

• сначала необходимо обратиться в Экспертную службу МВД и получить их мнение о транспортном средстве;

• затем 2 стороны, владелец и покупатель или их представители, имея обоснованное заключение, обращаются в сервисный центр МВД и проводят перерегистрацию транспортного средства. Или это тоже можно сделать онлайн.

Экспертное заключение обязательно для таких регистрационных действий:

• переоформление свидетельства о регистрации транспортного средства, если оно было выдано до 1 сентября 2019;

• переоформление с одного владельца на другого; регистрация ввезенного из-за границы подержанного транспортного средства;

• перерегистрация после принятия транспортного средства по наследству, если его свидетельство было выдано предыдущему владельцу до 1 сентября 2019 года.

«Еще одно важное изменение связано с тем, что в Украине такие цифровые документы, как водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, не являются такими же действительными, как физические документы, а могут быть единственными доступными, которые позволяют вам управлять транспортным средством», — добавил Баранец.

Алгоритм выдачи таких электронных документов предполагает полную проверку, комплексную проработку заявления администратором сервисного центра МВД. Но в бэк-офисе без личного контакта с клиентами сервиса. То есть данные сверяются со всеми необходимыми базами данных, и только потом заявка одобряется или нет. Если в базах есть информация, препятствующая предоставлению услуги, такая заявка будет отклонена.

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