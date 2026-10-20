В Украине расширили перечень лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации

Министерство обороны Украины расширило список лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Такое право предоставили членам Национального агентства по обеспечению качества высшего образования и работникам его секретариата, если они имеют научную степень и работают в агентстве по основному месту работы на условиях полной занятости.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Кто может получить отсрочку

Воспользоваться новым основанием для отсрочки могут члены Национального агентства по качеству высшего образования и работники его секретариата.

Для этого они должны иметь научную степень и работать в Национальном агентстве по основному месту работы на условиях полной занятости.

Оформить отсрочку на этом основании можно через центр предоставления административных услуг (ЦРПУ). Подать заявление нужно лично.

Как оформить отсрочку через ЦПАУ

Для подачи заявления необходимо обратиться в ЦПАУ и предоставить следующие документы:

справку Национального агентства по обеспечению качества высшего образования о должности, занимаемой человеком по основному месту работы на условиях полной занятости;

диплом о присуждении ученой степени.

Оформить отсрочку через приложение «Резерв+» по этому основанию нельзя, поэтому заявление и подтверждающие документы нужно подавать лично через ЦПАУ.

Как узнать результат

ЦПАУ направит заявление и документы в соответствующий ТЦК и СП, комиссия которого рассмотрит их и примет решение о предоставлении отсрочки. Лично обращаться в ТЦК и СП для этого не нужно.

О результате сообщит ЦПАУ. Если отсрочка предоставлена, информация о ней также появится в электронном военно-учетном документе в Резерв+.