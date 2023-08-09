В Украине распространяют фейковые платежки «Нафтогаза» с предложением скидок — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине распространяют фейковые платежки «Нафтогаза» с предложением скидок

Криминал
32
В Украине распространяют фейковые платежки «Нафтогаза» с предложением скидок
В Украине распространяют фейковые платежки «Нафтогаза» с предложением скидок
В соцсетях распространяются фейковые платежки «Нафтогаза», в которых людям предлагают якобы скидку за оплату услуг, если они сдадут коллаборантов или уклонистов.
Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
На самом деле таких скидок не существует.
Читайте также
«Пропагандисты взяли уже существующую платежку и добавили к ней фейковый QR-код с надписью: «Вы можете получить скидку на оплату услуг, если расскажете о коллаборанте или уклонисте с помощью бота», — говорится в сообщении.
Не существует также и упомянутого в фейковых «квитанциях» чат-бота, в который предлагается отправлять информацию.
Как отмечают в Центре противодействия дезинформации, фотографии платежных квитанций были отредактированы с помощью фотошопа. На оригинальную квитанцию ​​наложили текст о предоставлении скидки.
Какова цель данного фейка, в Центре противодействия дезинформации не уточняется.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.