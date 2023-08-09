В Украине распространяют фейковые платежки «Нафтогаза» с предложением скидок — Finance.ua

В Украине распространяют фейковые платежки «Нафтогаза» с предложением скидок Сегодня 18:30 — Криминал

В Украине распространяют фейковые платежки «Нафтогаза» с предложением скидок

В соцсетях распространяются фейковые платежки «Нафтогаза», в которых людям предлагают якобы скидку за оплату услуг, если они сдадут коллаборантов или уклонистов.

Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

На самом деле таких скидок не существует.

«Пропагандисты взяли уже существующую платежку и добавили к ней фейковый QR-код с надписью: «Вы можете получить скидку на оплату услуг, если расскажете о коллаборанте или уклонисте с помощью бота», — говорится в сообщении.

Не существует также и упомянутого в фейковых «квитанциях» чат-бота, в который предлагается отправлять информацию.

Как отмечают в Центре противодействия дезинформации, фотографии платежных квитанций были отредактированы с помощью фотошопа. На оригинальную квитанцию ​​наложили текст о предоставлении скидки.

Какова цель данного фейка, в Центре противодействия дезинформации не уточняется.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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