В Украине провели первые аукционы по закупке рыбы для ВСУ — Finance.ua
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В Украине провели первые аукционы по закупке рыбы для ВСУ

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В «Prozorro.Продажи» состоялись первые аукционы по поставке рыбной продукции отечественного производства для обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
Как говорится в сообщении, аукционы проходили в рамках обновленной модели поставки 3PL продукции на нужды ВСУ и были объявлены Государственным оператором тыла.
Вся рыба будет поставлена ​​для обеспечения военнослужащих ВСУ, служащих в Киеве и Киевской области.
На аукционе были представлены четыре лота.
  • Лот № 1 «Сайда, треска» — аукцион не состоялся, не подался ни один участник.
  • Лот № 2 «Толстолоб» (26,8 тыс. грн) подались 2 участника (ЧП «Посейдон плюс», ООО «Черномор Морепродукт»). Победитель — ЧП «Посейдон плюс» (26,3 тыс грн).
  • Лот № 3 «Карп» (70,4 тыс. грн) подались 3 участника (ЧП «Посейдон Плюс», ООО «Черномор Морепродукт», ООО «Фишман Трейдинг»). Победитель — ЧП «Посейдон Плюс» (66,4 тыс. грн).
  • Лот № 4 «Форель» (693 тыс. грн). Победитель ООО «Фишман Трейдинг» (663 тыс. грн).
«Напомню, в 2024 году в Украине закуплена иностранная рыба более чем на 1 миллиард долларов. Сегодня отечественные производители готовы закрывать государственные заказы украинской рыбой. Мы видим реальный потенциал нашей рыбной отрасли — и будем его развивать», — рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.
По материалам:
Економічна Правда
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