В Украине предлагают временно отменить ответственность за неуплату налогов — Finance.ua
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В Украине предлагают временно отменить ответственность за неуплату налогов

Сегодня 14:10Личные финансы
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В Украине предлагают временно отменить ответственность за неуплату налоговВ Украине предлагают временно отменить ответственность за неуплату налогов
Народный депутат из фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировала законопроект № 7125 , предусматривающий временное освобождение от ответственности за неуплату налогов.
Что предлагают?
  • Законопроект предусматривает временное освобождение от ответственности налогоплательщиков в случае невозможности осуществления платежей с обязательной уплатой налогов в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения.
  • налоговые проверки не начинаются, а начатые проверки останавливаются.
  • освобождаются от налогообложения безвозмездное предоставление товаров, в том числе и подакцизных, услуг, средств в адрес Вооруженных Сил.
  • сумма возмещения стоимости топлива, израсходованного при предоставлении услуг по перевозке для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины и подразделений территориальной обороны физическими лицами не облагается налогом;
  • также продлевается действие лицензий на производство подакцизной продукции (алкоголя, сигарет-sud.ua).
Согласно законодательству, за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, в случае доказывания вины, виновное лицо может быть оштрафовано на сумму более 400 тысяч гривен с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
Лицо, совершившее указанные правонарушения, может быть освобождено от уголовной ответственности, если до ее применения уплатит налоги и возместит государству ущерб за их несвоевременную уплату (уплатит штраф и пеню) — ч. 4 ст. 212 УК Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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