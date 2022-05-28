В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно — Finance.ua

В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно

Сегодня 12:00 — Энергетика

Украинские власти поставили перед НАК «Нафтогаз Украины» задачу стать так называемым национальным оператором на рынке нефтепродуктов. Это необходимо, чтобы обеспечить справедливость цен на рынке.

Об этом сообщает глава НАК Юрия Витренко агентству «Интерфакс-Украина».

«Нафтогаз должен быть оператором национальной сети, чтобы не было вопроса высокой цены. Эту задачу поставил президент. Также мы можем быть для государства эффективным инструментом сотрудничества с крупнейшими в мире компаниями по ресурсу», — сказал он.

Он отметил, что когда конкуренция на рынке несовершенна, то появление государственного игрока позволяет сделать его ценовым лидером и отказаться от государственного регулирования цен.

«Когда есть государственный игрок с существенной долей рынка-15-20-30%, то есть не 100%, но и не 1%, тогда больше доверия, что у потребителей есть возможность покупать по справедливой конкурентной цене... если сеть занимает 30% рынка, это уже дает реальную альтернативу людям. В свою очередь, это будет принуждать частных операторов тоже не взвинчивать цены», — сказал Витренко.

Витренко уточнил, что «Нафтогаз» еще не получил контроль над сетью АЗС Glusco. «Там есть некоторые нюансы, но надеюсь, что государство проявит определенную свободу, и мы будем иметь контроль над АЗС», — сказал глава правления НАК.

Справка Finance.ua:

премьер-министр Денис Шмыгаль 13 мая заявил о решении Кабинета министров передать 172 заправки компании Glusco в управление НАК «Нафтогаз Украины». Сеть связывают с подозреваемым в госизмене нардепом Виктором Медведчуком;

кроме этого, у 100%-ной дочерней компании «Нафтогаз» — «Укргаздобыча» — есть сеть из 21 заправки U.GO в Харькове и Харьковской области, тогда как «Укрнафте», в которой доля НАК 50%+1 акция, принадлежит 537 АЗС.

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