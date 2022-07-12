В Украине планируют создать Национальный банк развития: как он будет функционировать — Finance.ua
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В Украине планируют создать Национальный банк развития: как он будет функционировать

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Бюджет Украины
Бюджет Украины, zn.ua
В рамках Плана воостановления Украины планируется создание Национального банка развития. Создать его намерены на базе одного из существующих банков.
Об этом сообщил секретарь Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны, нардеп Даниил Гетманцев.
План предусматривает создание Национального фонда структурной трансформации экономики (Национального банка развития) для финансово-кредитной поддержки создания новых высокопроизводительных производств/модернизации существующих производств в обрабатывающем секторе промышленности.
Для этого банку планируется уменьшить нормативы, позволив ему выдавать рисковые кредиты, чтобы он не должен был резервировать большие средства под рискованные кредиты и смог ими распоряжаться свободнее. Этот банк рассматривается как один из элементов всей послевоенной Украины,
— секретарь Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны, нардеп Даниил Гетманцев.

Запуск банка планируется на втором этапе реализации Плана, то есть после 2025 года.
4–5 июля в швейцарском Лугано состоялась конференция по вопросам восстановления Украины. Украинская делегация представила проект плана и видение послевоенного развития страны.
В декларации по итогам конференции главы государств и правительств обязались поддерживать Украину на пути восстановления. Создается координационная платформа для подготовки и реализации плана восстановления и развития страны. Восстановление будет происходить с учетом перспектив евроинтеграции Украины.

Справка Finance.ua:

  • Евро и доллар сравнялись. Вчера в 22 часов произошло своего рода историческое событие: евро и доллар США сравнялись и пара EURUSD торговалась на уровне 1,0000. Напомним, минимальный курс евро к доллару был зафиксирован 26 октября 2000 года — 0,8252 долл., а максимальный — 15 июля 2008 года — 1,6037 долл. Цена, которую мы сейчас наблюдаем, последний раз была 20 лет назад.
  • экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева советует отказаться от завышенных запросов на финансирование восстановления и оценивает привлечение средств в $150 млрд.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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