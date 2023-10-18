В Украине осталось 100 тысяч официальных безработных: сколько получают пособие — Finance.ua

В Украине осталось 100 тысяч официальных безработных: сколько получают пособие Сегодня 16:16 — Личные финансы

В Украине осталось 100 тысяч официальных безработных: сколько получают пособие

В сентябре 2023 года уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума. Количество зарегистрированных безработных упало до 103,3 тысячи, среди которых 74,6 тысячи — женщины.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости, публикуемые Национальным банком Украины.

По официальным данным, год назад в Украине было 260,5 тысячи безработных.

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Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 213,4 тыс. до 41,8 тыс. человек.

Потребность работодателей в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) в сентябре составляет 53,2 тысячи (уменьшение за месяц на 4,2 тысячи). Нагрузка на одно свободное место составляет 2,0.

Справка Finance.ua:

во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней;

Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 1000 до 1500 гривен. Беженцы будут получать 2500 гривен.

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