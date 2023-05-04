В Украине обновлены правила заполнения таможенных деклараций — Finance.ua

В Украине обновлены правила заполнения таможенных деклараций Сегодня 09:13 — Личные финансы

Государственная таможенная служба Украины обновила методические рекомендации для хозяйствующих субъектов по заполнению деклараций на товары во время процедуры совместного транзита.

1 мая 2023 года Гостаможслужба опубликовала обновленные Методические рекомендации по заполнению таможенной декларации на товары при их помещении в таможенный режим транзита на условиях Конвенции о процедуре совместного транзита. Документ размещен в подразделе «Методические и учебные материалы» раздела «Общий транзит (NCTS)» на официальном веб-сайте Гостаможслужбы.

В методических рекомендациях детализированы требования по внесению данных безопасности в транзитную декларацию, которая может, в том числе, использоваться вместо ENS при ввозе товаров на территорию стран-членов ЕС.

Данными безопасности, дополнительно вносимые в транзитную декларацию, являются, в частности:

ориентировочные дата и время прибытия в таможню транзита,

место погрузки,

индикатор особых обстоятельств,

информация о способе оплаты расходов на транспортировку,

место выгрузки,

маршрут,

данные перевозчика, отправителя и получателя.

При этом в данных безопасности по перевозчику, отправителю и получателю заполняется страна регистрации и учетный номер субъекта (TIN) ИЛИ его название и адрес.

Также в обновленных методических рекомендациях детализированы требования по внесению информации о транспортных средствах при перемещении товаров по железнодорожному транспорту. Так, при железнодорожных перевозках в качестве идентификатора транспорта может использоваться номер поезда (при декларировании в одной декларации всех вагонов подвижного состава поезда) или номера железнодорожных вагонов/платформ (в случае декларирования каждого отдельного железнодорожного вагона или платформы в отдельной декларации при формировании подвижного состава из поставок) разных субъектов процедуры).

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