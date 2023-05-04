В Украине обновлены правила заполнения таможенных деклараций — Finance.ua
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В Украине обновлены правила заполнения таможенных деклараций

Личные финансы
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Государственная таможенная служба Украины обновила методические рекомендации для хозяйствующих субъектов по заполнению деклараций на товары во время процедуры совместного транзита.
1 мая 2023 года Гостаможслужба опубликовала обновленные Методические рекомендации по заполнению таможенной декларации на товары при их помещении в таможенный режим транзита на условиях Конвенции о процедуре совместного транзита. Документ размещен в подразделе «Методические и учебные материалы» раздела «Общий транзит (NCTS)» на официальном веб-сайте Гостаможслужбы.
В методических рекомендациях детализированы требования по внесению данных безопасности в транзитную декларацию, которая может, в том числе, использоваться вместо ENS при ввозе товаров на территорию стран-членов ЕС.
Данными безопасности, дополнительно вносимые в транзитную декларацию, являются, в частности:
  • ориентировочные дата и время прибытия в таможню транзита,
  • место погрузки,
  • индикатор особых обстоятельств,
  • информация о способе оплаты расходов на транспортировку,
  • место выгрузки,
  • маршрут,
  • данные перевозчика, отправителя и получателя.
При этом в данных безопасности по перевозчику, отправителю и получателю заполняется страна регистрации и учетный номер субъекта (TIN) ИЛИ его название и адрес.
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Также в обновленных методических рекомендациях детализированы требования по внесению информации о транспортных средствах при перемещении товаров по железнодорожному транспорту. Так, при железнодорожных перевозках в качестве идентификатора транспорта может использоваться номер поезда (при декларировании в одной декларации всех вагонов подвижного состава поезда) или номера железнодорожных вагонов/платформ (в случае декларирования каждого отдельного железнодорожного вагона или платформы в отдельной декларации при формировании подвижного состава из поставок) разных субъектов процедуры).
По материалам:
Finance.ua
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