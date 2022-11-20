В Украине могут ввести штрафные баллы для водителей — Finance.ua
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В Украине могут ввести штрафные баллы для водителей

Личные финансы
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В Украине могут ввести штрафные баллы для водителей
В Украине могут ввести штрафные баллы для водителей
В патрульной полиции выступают за введение штрафных баллов за нарушение ПДД.
Об этом отметил во время экспертной дискуссии первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
«Нужно лоббировать введение штрафных баллов, потому что для определенных слоев общества штрафы являются незначительным наказанием, а вот штрафные баллы давали бы возможность регулировать этот вопрос. Сейчас контроль действует, но эффекта от привлечения к ответственности нет», — сказал он.
Полицейский также считает, что в связи с отключениями света актуален вопрос обозначения пешеходов светоотбивающими элементами — фликерами, которые позволяют быть заметными для водителей в темное время суток.
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Белошицкий проинформировал, что за 10 месяцев текущего года произошло 14 тыс. 622 ДТП с пострадавшими. За это время на дорогах погиб 2 тыс. 161 человек, а 18 тыс. 261 — травмировался.
При этом он подчеркнул, что официальная статистика ведомства может не отражать действительную ситуацию на дорогах, поскольку многие ДТП не оформляются или оформляются по европротоколу. Также официальная статистика не учитывает аварии на неподконтрольных территориях.
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Заместитель начальника Департамента патрульной полиции рассказал, что в планах ведомства расширять сеть камер автоматической фиксации, а также возобновить работу так называемых автомобилей — «фантомов», которые фиксировали бы соблюдение водителями ПДД. Работа камер приносит ведомству значительные средства, при этом после ее внедрения количество аварий не уменьшилось.

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По материалам:
Укрінформ
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