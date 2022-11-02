В Украине курс доллара может быть ниже, чем прогнозирует правительство: эксперт объяснил нюансы — Finance.ua
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В Украине курс доллара может быть ниже, чем прогнозирует правительство: эксперт объяснил нюансы

Валюта
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В Украине курс доллара может быть ниже, чем прогнозирует правительство: эксперт объяснил нюансы
В Украине курс доллара может быть ниже, чем прогнозирует правительство: эксперт объяснил нюансы
В течение последних лет в проекте госбюджета Украины Кабмин закладывает пессимистические оценки стоимости доллара. Это делают для того, чтобы предусмотреть высокую прибыль от импортных пошлин. Однако реальный курс может быть ниже прогнозируемых 45-50 грн/$.
Как объяснил Obozrevatel руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий, ситуация может меняться каждый день. Почти все в прогнозах зависит от того, как будет развиваться ситуация на фронте.
«Если мы исходим из предположения, что к концу следующего года есть возможность закончить активную фазу войны, официальный курс не изменится. Другие курсы привязаны к официальному... Но мне кажется, что вполне реалистичным выглядит курс меньше 40 грн/$», — говорит Паращий.
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Также, как отмечает эксперт, важно понимать, будут ли поступать деньги на восстановление Украины, будет ли поддержка мира.
«Если россия будет платить большие репарации, гривна будет укрепляться. Но об этом рано говорить, и это не про следующий год, но это про ожидания. А позитивные ожидания также будут влиять на ситуацию», — объясняет Паращий.
Вместе с тем, после окончания войны ситуация на валютном рынке начнет стабилизироваться, в то же время укрепится курс гривны и ослабят ограничения на рынке. Поэтому все прогнозы будут зависеть от обстановки на фронте, подчеркнул эксперт

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По материалам:
УНІАН
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