В Украине курс доллара может быть ниже, чем прогнозирует правительство: эксперт объяснил нюансы — Finance.ua

В Украине курс доллара может быть ниже, чем прогнозирует правительство: эксперт объяснил нюансы Сегодня 17:05 — Валюта

В Украине курс доллара может быть ниже, чем прогнозирует правительство: эксперт объяснил нюансы

В течение последних лет в проекте госбюджета Украины Кабмин закладывает пессимистические оценки стоимости доллара. Это делают для того, чтобы предусмотреть высокую прибыль от импортных пошлин. Однако реальный курс может быть ниже прогнозируемых 45-50 грн/$.

Как объяснил Obozrevatel руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий, ситуация может меняться каждый день. Почти все в прогнозах зависит от того, как будет развиваться ситуация на фронте.

«Если мы исходим из предположения, что к концу следующего года есть возможность закончить активную фазу войны, официальный курс не изменится. Другие курсы привязаны к официальному... Но мне кажется, что вполне реалистичным выглядит курс меньше 40 грн/$», — говорит Паращий.

Также, как отмечает эксперт, важно понимать, будут ли поступать деньги на восстановление Украины, будет ли поддержка мира.

«Если россия будет платить большие репарации, гривна будет укрепляться. Но об этом рано говорить, и это не про следующий год, но это про ожидания. А позитивные ожидания также будут влиять на ситуацию», — объясняет Паращий.

Вместе с тем, после окончания войны ситуация на валютном рынке начнет стабилизироваться, в то же время укрепится курс гривны и ослабят ограничения на рынке. Поэтому все прогнозы будут зависеть от обстановки на фронте, подчеркнул эксперт

УНІАН По материалам:

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