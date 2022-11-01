Курс доллара в ноябре – эксперт назвал дату, когда гривна начнет падать — Finance.ua

Курс доллара в ноябре – эксперт назвал дату, когда гривна начнет падать Сегодня 09:01 — Валюта

Курс доллара в ноябре – эксперт назвал дату, когда гривна начнет падать

Хотя конец октября ознаменовался падением курса доллара к гривне, который опустился ниже 40 гривен до примерно 39,5 грн за доллар, уже после 2 ноября заокеанская валюта может снова сделать скачок вверх.

Такой прогноз сделал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, связывая это с очередным заседанием Федеральной резервной системы США — аналога украинского НБУ.

По словам эксперта именно 2 ноября Федрезерв США, вероятнее всего, повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов до 3,75% — 4,00% и американская валюты от этого окрепнет.

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"Хотя дело не только в ключевой ставке ФРС. Доллар США будет укрепляться по отношению к гривне ещё и из-за нарастающих финансово-экономических проблемам в нашей стране.

Поэтому предположу: НБУ в ближайшее время снова начнет предпринимать меры, чтобы снизить курс гривны , т.к. относительно дорогая нацвалюта сильно бьет по украинской экономике и госбюджету; и инвесторы будут поосторожнее с покупкой ОВГЗ", — прогнозирует Гончаров.

По мнению экономического эксперта Александра Охрименко, из-за отмены «зернового коридора», курс доллара в Украине может быстро пойти вверх, правда, вряд ли этот рост будет продолжительным.

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