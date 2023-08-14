В Украине изменят правила пересечения границы в рамках борьбы с коррупцией в военкоматах, — председатель НАПК
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) подготовило план мер по устранению причин, приводящих к коррупции в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Речь идет о коррупционных рисках при пересечении границы.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава НАПК Александр Новиков.
Такой план в виде проекта распоряжения должен утвердить Кабинет Министров.
«Это важно, потому что сейчас в Украине сотни и тысячи уголовных производств. Как отмечают представители сектора безопасности и обороны, без изменения правил мы не получим новую ситуацию, когда все центры комплектования будут работать добродетельно», — отметил глава НАПК.
По его словам, изменятся правила пересечения границы, а также нормы выдачи необходимых для этого документов. Проект предусматривает, что базы данных пограничной службы и центров комплектования будут связаны между собой и обеспечат прозрачность как военкоматов, так и пунктов пересечения границ.
Напомним, пересекать границу во время войны смогут члены семей погибших или пропавших без вести во время АТО.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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