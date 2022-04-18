В Украине изменился порядок переназначения всех видов соцвыплат — Finance.ua
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В Украине изменился порядок переназначения всех видов соцвыплат

Сегодня 16:02Личные финансы
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В Украине изменился порядок переназначения всех видов соцвыплатВ Украине изменился порядок переназначения всех видов соцвыплат
Изменился порядок продления и переназначения всех видов соцвыплат. Все виды социальной помощи от государства будут стабильно выплачиваться во время войны и еще месяц после ее окончания.
Все бюрократические процедуры, связанные с предоставлением подтверждающих документов для продления выплат или их переназначения, Кабинет Министров Украины отменил.
Что это значит на практике?
Если гражданин для получения помощи должен был до определенного срока предоставить в социальную службу документ, справку для пролонгации выплат, теперь это нужно будет делать через месяц после окончания военного положения.
Тогда органы, отвечающие за социальную защиту населения, сообщат о необходимости восстановить и предоставить документы, все необходимые справки для подтверждения права на выплаты.
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Упомянутые правила касаются следующих выплат:
  • выплаты лицам пенсионного возраста, не имеющим права на пенсию;
  • выплаты внутриперемещенным лицам, предназначенные для бытовых расходов и оплаты коммунальных услуг;
  • соцпомощь малообеспеченным семьям;
  • выплаты матерям-одиночкам на содержание детей;
  • выплаты на детей, находящихся на попечении;
  • помощь для детей с тяжелыми заболеваниями, и при этом не являющихся инвалидами;
  • выплаты лицам, проживающим с инвалидами I-II групп, получившим такой статус в результате расстройств психики;
  • социальная помощь детям, родители которых не платят алименты или их местонахождение неизвестно.
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По материалам: ТСН
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