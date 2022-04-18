В Украине изменился порядок переназначения всех видов соцвыплат — Finance.ua

В Украине изменился порядок переназначения всех видов соцвыплат

Сегодня 16:02 — Личные финансы

В Украине изменился порядок переназначения всех видов соцвыплат

Изменился порядок продления и переназначения всех видов соцвыплат. Все виды социальной помощи от государства будут стабильно выплачиваться во время войны и еще месяц после ее окончания.

Все бюрократические процедуры, связанные с предоставлением подтверждающих документов для продления выплат или их переназначения, Кабинет Министров Украины отменил.

Что это значит на практике?

Если гражданин для получения помощи должен был до определенного срока предоставить в социальную службу документ, справку для пролонгации выплат, теперь это нужно будет делать через месяц после окончания военного положения.

Тогда органы, отвечающие за социальную защиту населения, сообщат о необходимости восстановить и предоставить документы, все необходимые справки для подтверждения права на выплаты.

Читайте также Как дистанционно изменить способ выплаты пенсии: инструкция

Упомянутые правила касаются следующих выплат:

выплаты лицам пенсионного возраста, не имеющим права на пенсию;

выплаты внутриперемещенным лицам, предназначенные для бытовых расходов и оплаты коммунальных услуг;

соцпомощь малообеспеченным семьям;

выплаты матерям-одиночкам на содержание детей;

выплаты на детей, находящихся на попечении;

помощь для детей с тяжелыми заболеваниями, и при этом не являющихся инвалидами;

выплаты лицам, проживающим с инвалидами I-II групп, получившим такой статус в результате расстройств психики;

социальная помощь детям, родители которых не платят алименты или их местонахождение неизвестно.

Кстати, если вас интересует скорый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.