В Украине изменился порядок переназначения всех видов соцвыплат — Finance.ua

В Украине изменился порядок переназначения всех видов соцвыплат
Изменился порядок продления и переназначения всех видов соцвыплат. Все виды социальной помощи от государства будут стабильно выплачиваться во время войны и еще месяц после ее окончания.
Все бюрократические процедуры, связанные с предоставлением подтверждающих документов для продления выплат или их переназначения, Кабинет Министров Украины отменил.
Что это значит на практике?
Если гражданин для получения помощи должен был до определенного срока предоставить в социальную службу документ, справку для пролонгации выплат, теперь это нужно будет делать через месяц после окончания военного положения.
Тогда органы, отвечающие за социальную защиту населения, сообщат о необходимости восстановить и предоставить документы, все необходимые справки для подтверждения права на выплаты.