В Украине изменили правила поверки бытовых счетчиков: кого и как это коснется — Finance.ua

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В Украине изменили правила поверки бытовых счетчиков: кого и как это коснется

Личные финансы
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В Украине изменили правила поверки бытовых счетчиков: кого и как это коснется
В Украине изменили правила поверки бытовых счетчиков: кого и как это коснется
Вступило в силу постановление Кабинета министров № 440, согласно которому в Украине возобновлена ​​поверка бытовых счетчиков воды, тепла и газа.
Согласно постановлению Кабмина, граждане, у которых пришел срок поверки счетчиков, должны это сделать в течение трех месяцев после окончания отопительного периода.

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Исключение составляют граждане, проживающие на временно оккупированных территориях. Для них продолжают действовать нормы об остановке поверки счетчиков на период военного и чрезвычайного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.
Для граждан, проживающих в зонах возможных или активных боевых действий сроки поверки счетчиков откладываются на период шести месяцев с даты завершения или прекращения боевых действий.

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Список таких территорий утверждается Минреинтеграции. Поверкой счетчиков вправе заниматься только лицензированные предприятия. После завершения поверки должен быть составлен акт о ее проведении. Этот акт обязательно передается в Центр Коммунального Сервиса.

Поверка счетчиков во время войны

После российского вторжения в Украину поверки счетчиков были прекращены во время действия военного положения, а также в течение трех месяцев после его завершения. Данное постановление утратило силу с 4 июня 2023 года.

Справка Finance.ua:

  • до повышения тариф на электроэнергию для населения при потреблении до 250 кВт-ч составлял 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч, если объемы потребления превышают этот показатель;
  • 30 мая Кабмин принял решение поднять тариф на электроэнергию для населения с 1 июня до 2,64 грн за киловатт-час. В то же время, ночной тариф остается на уровне 50% от дневного — 1,32 грн/кВт-час. Министр энергетики Герман Галущенко прогнозирует, что с повышением тарифа средняя сумма в платежке за электроэнергию для одной семьи возрастет ориентировочно до 250 грн.
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По материалам:
УНІАН
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