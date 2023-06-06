В Украине изменили правила поверки бытовых счетчиков: кого и как это коснется — Finance.ua

В Украине изменили правила поверки бытовых счетчиков: кого и как это коснется Сегодня 14:02 — Личные финансы

В Украине изменили правила поверки бытовых счетчиков: кого и как это коснется

Вступило в силу постановление Кабинета министров № 440, согласно которому в Украине возобновлена ​​поверка бытовых счетчиков воды, тепла и газа.

в течение трех месяцев после окончания отопительного периода. Согласно постановлению Кабмина, граждане, у которых пришел срок поверки счетчиков, должны это сделать

Исключение составляют граждане, проживающие на временно оккупированных территориях. Для них продолжают действовать нормы об остановке поверки счетчиков на период военного и чрезвычайного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

Для граждан, проживающих в зонах возможных или активных боевых действий сроки поверки счетчиков откладываются на период шести месяцев с даты завершения или прекращения боевых действий.

Список таких территорий утверждается Минреинтеграции. Поверкой счетчиков вправе заниматься только лицензированные предприятия. После завершения поверки должен быть составлен акт о ее проведении. Этот акт обязательно передается в Центр Коммунального Сервиса.

Поверка счетчиков во время войны

После российского вторжения в Украину поверки счетчиков были прекращены во время действия военного положения, а также в течение трех месяцев после его завершения. Данное постановление утратило силу с 4 июня 2023 года.

Справка Finance.ua:

до повышения тариф на электроэнергию для населения при потреблении до 250 кВт-ч составлял 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч, если объемы потребления превышают этот показатель;

30 мая Кабмин принял решение поднять тариф на электроэнергию для населения с 1 июня до 2,64 грн за киловатт-час. В то же время, ночной тариф остается на уровне 50% от дневного — 1,32 грн/кВт-час. Министр энергетики Герман Галущенко прогнозирует, что с повышением тарифа средняя сумма в платежке за электроэнергию для одной семьи возрастет ориентировочно до 250 грн.

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УНІАН По материалам:

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