В Украине хотят запретить автономера-перевертыши и знаки с LED-подсветкой — Finance.ua

В Украине хотят запретить автономера-перевертыши и знаки с LED-подсветкой

Сегодня 19:12 — Личные финансы

На сайте Верховной Рады был зарегистрирован законопроект № 7365 о штрафах за маскировку номерных знаков на авто и незаконное использование номеров ВСУ, Нацгвардии, погранслужбы и спасателей.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что некоторые водители намерено маскируют номерные знаки. Для этого они покрывают их светоотражающими пленками, лаками, прозрачными наклейками, которые закрывают один или несколько символов номера.

«В сети можно купить разнообразные средства, которые подменяют в движении номерные знаки (так называемые „перевертыши“) или создают эффект „случайного“ закрытия символов. Отдельные водители размещают номерные знаки под определенным углом, что делает невозможным их считывание при автоматической фиксации правонарушения за превышение скорости», — считают авторы законопроекта.

Другой проблемой является управление авто, у которых вообще нет номеров или номера находятся не там, где надо.

«Распространенной отрицательной практикой является отсутствие переднего номерного знака, особенно у владельцев спортивных автомобилей. Также не редки случаи изготовления и использования номеров, которые не отвечают требованиям Министерства внутренних дел. Через интернет можно купить так называемые 3D номерные знаки, которые сделаны из полимерных материалов и могут иметь элементы LED подсветки. Такие знаки практически не могут быть считаны ночью во время автоматической фиксации правонарушений», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

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Законодатели также хотят бороться с незаконным использованием спецномеров ВСУ, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации или Национальной полиции. Мошенники пользуются тем, что во время военного положения украинские водители уступают дорогу такому транспорту.

Как хотят наказывать

За вождение авто без номера, с номером, который не принадлежит авто или не соответствует требованиям, замаскированным или грязным номером можно получить штраф — 850 грн.

Незаконное использование спецномеров ВСУ, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации или Национальной полиции может привести к штрафу в 1 700 грн.

За повторное в течение года незаконное использование спецномеров могут наказать штрафом 3 400 грн и заберут права на срок от трех до шести месяцев.

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