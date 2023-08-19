В Украине хотят внедрить персональные социальные карты — Finance.ua

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В Украине хотят внедрить персональные социальные карты

Казна и Политика
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В Украине хотят внедрить персональные социальные карты
В Украине хотят внедрить персональные социальные карты
В Украине идет автоматизация социальных сервисов и услуг. В частности, планируют ввести электронные персональные социальные карты.
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью Укринформу.
«Сейчас дорабатываем программу электронного кейс-менеджмента. Это сервис, позволяющий социальным работникам с помощью планшета произвести оценку потребностей человека, а затем сгенерировать для него необходимые предложения услуг и следить за качеством и эффективностью их предоставления», — рассказала чиновник.
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Это будет некая персональная социальная карта человека со всеми рекомендациями и предлагаемыми сервисами, примерно так же как электронная медицинская карта пациента
По ее словам, персональные социальные карты будут включать и медицинские данные, в том числе о потребностях в социальных услугах во время реабилитации.
Напомним, социальные службы разработали специальную процедуру проверки, чтобы выявить, действительно ли человек живет по адресу, указанному при регистрации статуса ВПЛ.
Проверку местожительства проводят сотрудники территориальных органов Нацсоцслужбы, работники соцзащиты и представители тергромад.
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По материалам:
Соціальна інформаційна платформа
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