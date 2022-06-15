В Украине хотят вернуть налоги на импорт — Finance.ua

В Украине хотят вернуть налоги на импорт

Сегодня 09:16 — Казна и Политика

В Украине хотят вернуть налоги на импорт

Верховная Рада на следующем заседании намерена принять закон о возобновлении налогообложения импорта.

Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире информационного телемарафона.

«Что касается изменений в налогообложении, мы планируем на следующем сессионном заседании принять закон, которым возобновить импортные налоги, то есть при ввозе товаров на таможенную территорию Украины будут уплачиваться НДС и пошлина», — сказал депутат.

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По словам Гетманцева, эти налоги были отменены в марте, когда была угроза дефицита товаров народного потребления. На сегодняшний день такой угрозы нет, и это решение вредит отечественным товаропроизводителям, продукция которых дороже импортной.

Нардеп отметил, что это решение существенно отразилось на поступлениях в госбюджет, который недополучил около 20 млрд грн.

«Основания для этого решения были, потому что в марте у нас были предостережения насчет дефицита. Это решение свою роль сыграло, но сейчас оно подлежит отмене. Все остальные льготы, которые мы ввели на период войны, это для маленьких, которых мы полностью освободили от налогообложения, это 2% налог, который заменяет налог на прибыль и добавленную стоимость, это ограничение по проведению проверок и ограничение по начислению штрафов — все это остается до конца военного времени и даже после военного времени на некоторый период», — подчеркнул Гетманцев.

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