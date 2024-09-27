В Украине хотят изменить принцип расчета пенсий и ввести «баллы» — Finance.ua

В Украине хотят изменить принцип расчета пенсий и ввести «баллы» Сегодня 16:02

В Украине хотят изменить принцип расчета пенсий и ввести «баллы»

В Украине хотят изменить принцип расчета пенсий Планируется засчитывать баллы за количество лет страхового стажа и размер зарплаты.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович во время презентации «Социального портала».

«В рамках пенсионной реформы мы хотим произвести такие изменения, которые бы показывали очень простой механизм расчета и выплаты пенсий», — сказала она.

По ее словам, важно количество лет, которые человек работал, и количество взносов в страховую систему. Поэтому это должно быть основанием, как эта пенсия рассчитывается.

«И мы эти два критерия закладываем в баллы, которые будут суммироваться за каждый месяц. И у каждого человека при выходе на пенсию будет совокупность баллов, что переведется в процент к средней заработной плате по Украине», — сообщила министр.

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Жолнович отметила, что это «наиболее релевантная категория, которая показывает реальность денежных средств. То, что мы все как украинцы в рамках средней зарплаты зарабатываем, это та сумма, по которой мы в конкретном году живем».

«И потому это будет наиболее справедливый формат и накопление наших солидарных пенсионных взносов», — сказала она.

Справка Finance.ua:

Напомним, ранее министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что пенсионная система Украины часто и много подвергалась изменениям, из-за чего расчет пенсии усложнился. Поэтому в Минсоцполитики хотят упростить механизм.

В Украине на начало июля 2024 года насчитывается 10,26 млн пенсионеров. При этом более половины этих пенсионеров получают выплаты ниже 3 тысяч гривен.



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