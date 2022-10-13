В Украине дорожает коммуналка: как изменились цены за год (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине дорожает коммуналка: как изменились цены за год (фото)

Личные финансы
130
В Украине дорожает коммуналка: как изменились цены за год (фото)
В Украине дорожает коммуналка: как изменились цены за год (фото)
Стоимость коммунальных услуг в Украине за год выросла на 4,3% (сентябрь 2022 года по сентябрь 2021 года). Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Больше всего подорожали канализация (14,9%), водоснабжение (12%), содержание и ремонт жилья — на 24,6%. Если сравнивать с августом 2022 года, коммунальные услуги стали дороже на 0,9%. Стали более дорогими и другие услуги, например:
  • уборка мусора — на 10,5%;
  • услуги по управлению многоквартирными домами — на 6%;
  • природный газ — на 1,9%;
  • горячая вода, отопление — на 1,2%.
Дешевле стала электроэнергия — на 7,4%.
По сравнению с июлем 2022 года в августе коммуналка подорожала на 0,9%. Прибавили в цене следующие услуги:
  • содержание и ремонт жилья — на 2,2%;
  • уборка мусора — на 4,7%.
В Украине дорожает коммуналка: как изменились цены за год (фото)
Напомним, в сентябре 2022 года Киевская городская администрация во время военного положения ввела скидки и частично отменила плату за коммунальные услуги для киевлян, учреждений и организаций, пострадавших в результате вторжения российских войск. В частности, пострадавшим от боевых действий киевлянам разрешили не платить за такие услуги:
  • обслуживание придомовой территории;
  • вывоз твердых бытовых отходов;
  • снабжение холодной водой;
  • водоотвод.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Получить деньги быстро 💸

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.