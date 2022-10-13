В Украине дорожает коммуналка: как изменились цены за год (фото) — Finance.ua

В Украине дорожает коммуналка: как изменились цены за год (фото)
Стоимость коммунальных услуг в Украине за год выросла на 4,3% (сентябрь 2022 года по сентябрь 2021 года). Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Больше всего подорожали канализация (14,9%), водоснабжение (12%), содержание и ремонт жилья — на 24,6%. Если сравнивать с августом 2022 года, коммунальные услуги стали дороже на 0,9%. Стали более дорогими и другие услуги, например:
- уборка мусора — на 10,5%;
- услуги по управлению многоквартирными домами — на 6%;
- природный газ — на 1,9%;
- горячая вода, отопление — на 1,2%.
Дешевле стала электроэнергия — на 7,4%.
По сравнению с июлем 2022 года в августе коммуналка подорожала на 0,9%. Прибавили в цене следующие услуги:
- содержание и ремонт жилья — на 2,2%;
- уборка мусора — на 4,7%.
Напомним, в сентябре 2022 года Киевская городская администрация во время военного положения ввела скидки и частично отменила плату за коммунальные услуги для киевлян, учреждений и организаций, пострадавших в результате вторжения российских войск. В частности, пострадавшим от боевых действий киевлянам разрешили не платить за такие услуги:
- обслуживание придомовой территории;
- вывоз твердых бытовых отходов;
- снабжение холодной водой;
- водоотвод.
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