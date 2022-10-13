В Украине дорожает коммуналка: как изменились цены за год (фото) — Finance.ua

В Украине дорожает коммуналка: как изменились цены за год (фото) Сегодня 08:01 — Личные финансы

В Украине дорожает коммуналка: как изменились цены за год (фото)

Стоимость коммунальных услуг в Украине за год выросла на 4,3% (сентябрь 2022 года по сентябрь 2021 года). Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Больше всего подорожали канализация (14,9%), водоснабжение (12%), содержание и ремонт жилья — на 24,6%. Если сравнивать с августом 2022 года, коммунальные услуги стали дороже на 0,9%. Стали более дорогими и другие услуги, например:

уборка мусора — на 10,5%;

услуги по управлению многоквартирными домами — на 6%;

природный газ — на 1,9%;

горячая вода, отопление — на 1,2%.

Дешевле стала электроэнергия — на 7,4%.

По сравнению с июлем 2022 года в августе коммуналка подорожала на 0,9%. Прибавили в цене следующие услуги:

содержание и ремонт жилья — на 2,2%;

уборка мусора — на 4,7%.

Напомним, в сентябре 2022 года Киевская городская администрация во время военного положения ввела скидки и частично отменила плату за коммунальные услуги для киевлян, учреждений и организаций, пострадавших в результате вторжения российских войск. В частности, пострадавшим от боевых действий киевлянам разрешили не платить за такие услуги:

обслуживание придомовой территории;

вывоз твердых бытовых отходов;

снабжение холодной водой;

водоотвод.

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Фокус По материалам:

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