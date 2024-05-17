В Украине будет дефицит электроэнергии еще два года, — Центр исследования энергетики Сегодня 08:33 — Энергетика

В Украине будет дефицит электроэнергии еще два года, — Центр исследования энергетики

Обстрелы рф вызвали в Украине серьезные проблемы с электрогенерацией. На полное восстановление понадобятся годы.

Об этом на брифинге сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

«Мы находимся в сложной ситуации. У нас откровенный дефицит генерирующих мощностей», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что высоковольтные сети в Украине находятся сейчас в лучшем состоянии, если сравнивать их с генерирующими мощностями. По его словам, долгосрочных угроз с этой стороны «гораздо меньше», чем проблем с генерацией.

«И, к сожалению, эти проблемы с генерацией быстро решить не удастся. Даже если определенную часть нанесенных повреждений удастся в ближайшее время устранить и возобновить работу отдельных энергоблоков, то, в целом, мой личный прогноз, что мы будем жить с дефицитом электроэнергии следующие два года, и это будет просто нормальным состоянием украинской энергосистемы», — заявил Харченко.

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Напомним, 15 мая в ДТЭК предупредили, что в Украине снова начали действовать графики отключений света. Энергетики объяснили, что сложнейшая ситуация в системе связана с обстрелами ВС рф. В компании заверили, что специалисты пытаются стабилизировать ситуацию как можно быстрее и призвали граждан потреблять свет «разумно».

Министр энергетики Герман Галущенко также призвал украинцев экономить электричество, спрогнозировав очень сложную зиму. Он подчеркнул, что в любой другой стране при потере таких объемов мощности произошел бы тотальный блэкаут.

Фокус По материалам:

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