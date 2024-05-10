В Турции повысили прогноз инфляции — Finance.ua

В Турции повысили прогноз инфляции Сегодня 04:26

Центральный банк Турции повысил прогноз инфляции до 38% с 36% на конец этого года. Глава Нацбанка Фатих Карахан заявил о готовности к дальнейшему усилению монетарной политики, если это потребуется.

Об этом сообщает Bloomberg.

Центробанк повысил прогноз инфляции на конец года и дал понять, что готов к дальнейшему усилению монетарной политики в случае необходимости, поскольку рост цен приближается к пику в 75%.

Выступая на ежеквартальной презентации в Анкаре в четверг, глава центрального банка Фатих Карахан заявил, что теперь центральный банк прогнозирует инфляцию на конец 2024 года на уровне 38% по сравнению с предыдущим прогнозом в 36% и оставил оценку на следующий год на уровне 14%.

Карахан повторил, что центральный банк сделает «все возможное» для борьбы с инфляцией, и объяснил изменение прогноза более сильным внутренним спросом, чем ожидалось.

Даже с учетом пересмотра, прогноз более оптимистичный, чем мнения всех аналитиков, кроме одного, опрошенных агентством Bloomberg. Центральный банк оставил верхний предел своего прогнозного диапазона без изменений на уровне 42%.

Економічна Правда По материалам:

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