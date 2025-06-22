В ТОП-10 наименее пригодных для жизни городов попала украинская столица — Finance.ua

В ТОП-10 наименее пригодных для жизни городов попала украинская столица
Украинская столица уже третий год подряд попадает в список наименее подходящих для жизни городов мира. В частности, Киев занимает 165-е место в ежегодном глобальном рейтинге среди 173 проанализированных мегаполисов.
Об этом свидетельствует рейтинг The Economist.
Эксперты отметили, что основная причина такого результата — полномасштабная российская агрессия, которая существенно повлияла на уровень безопасности и стабильности.
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Постоянные угрозы ракетных обстрелов, разрушение критической инфраструктуры и опасность гражданского населения значительно ухудшают качество жизни в столице.
Оценка проводится по пяти ключевым критериям:
- качество медицинского обслуживания;
- доступ к образованию и его уровень;
- культурная жизнь и окружающая среда;
- развитие инфраструктуры;
- стабильность.
Киев попал в список наименее пригодных для жизни городов наряду с другими крупными городами, которые столкнулись с затяжным политическим и кризисом безопасности.
В частности, в ТОП-10 наименее пригодных для жизни городов входят:
- Каракас;
- Киев;
- Порт-Морсби;
- Хараре;
- Лагос;
- Алжир;
- Карачи;
- Дакка;
- Триполи;
- Дамаск.
ТОП-10 самых подходящих для жизни городов:
- Копенгаген;
- Вена;
- Цюрих;
- Мельбурн;
- Женева;
- Сидней;
- Осока;
- Окленд;
- Аделаида;
- Ванкувер.
Напомним, что Киев попал в рейтинг «восходящих звезд» благодаря стремительному развитию технологической сферы — в столице находится более 1000 технокомпаний.
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