В ТОП-10 наименее пригодных для жизни городов попала украинская столица — Finance.ua

В ТОП-10 наименее пригодных для жизни городов попала украинская столица Сегодня 16:14 — Мир

В ТОП-10 наименее пригодных для жизни городов попала украинская столица

Украинская столица уже третий год подряд попадает в список наименее подходящих для жизни городов мира. В частности, Киев занимает 165-е место в ежегодном глобальном рейтинге среди 173 проанализированных мегаполисов.

Об этом свидетельствует рейтинг The Economist.

Эксперты отметили, что основная причина такого результата — полномасштабная российская агрессия, которая существенно повлияла на уровень безопасности и стабильности.

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Постоянные угрозы ракетных обстрелов, разрушение критической инфраструктуры и опасность гражданского населения значительно ухудшают качество жизни в столице.

Оценка проводится по пяти ключевым критериям:

качество медицинского обслуживания;

доступ к образованию и его уровень;

культурная жизнь и окружающая среда;

развитие инфраструктуры;

стабильность.

Киев попал в список наименее пригодных для жизни городов наряду с другими крупными городами, которые столкнулись с затяжным политическим и кризисом безопасности.

В частности, в ТОП-10 наименее пригодных для жизни городов входят:

Каракас; Киев; Порт-Морсби; Хараре; Лагос; Алжир; Карачи; Дакка; Триполи; Дамаск.

ТОП-10 самых подходящих для жизни городов:

Копенгаген;

Вена;

Цюрих;

Мельбурн;

Женева;

Сидней;

Осока;

Окленд;

Аделаида;

Ванкувер.

Напомним, что Киев попал в рейтинг «восходящих звезд» благодаря стремительному развитию технологической сферы — в столице находится более 1000 технокомпаний.

Телеканал 24 По материалам:

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