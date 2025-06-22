В ТОП-10 наименее пригодных для жизни городов попала украинская столица — Finance.ua
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В ТОП-10 наименее пригодных для жизни городов попала украинская столица

Мир
38
В ТОП-10 наименее пригодных для жизни городов попала украинская столица
В ТОП-10 наименее пригодных для жизни городов попала украинская столица
Украинская столица уже третий год подряд попадает в список наименее подходящих для жизни городов мира. В частности, Киев занимает 165-е место в ежегодном глобальном рейтинге среди 173 проанализированных мегаполисов.
Об этом свидетельствует рейтинг The Economist.
Эксперты отметили, что основная причина такого результата — полномасштабная российская агрессия, которая существенно повлияла на уровень безопасности и стабильности.

Страхование жилья от последствий «прилета» 🏠

Постоянные угрозы ракетных обстрелов, разрушение критической инфраструктуры и опасность гражданского населения значительно ухудшают качество жизни в столице.
Оценка проводится по пяти ключевым критериям:
  • качество медицинского обслуживания;
  • доступ к образованию и его уровень;
  • культурная жизнь и окружающая среда;
  • развитие инфраструктуры;
  • стабильность.
Киев попал в список наименее пригодных для жизни городов наряду с другими крупными городами, которые столкнулись с затяжным политическим и кризисом безопасности.
В частности, в ТОП-10 наименее пригодных для жизни городов входят:
  1. Каракас;
  2. Киев;
  3. Порт-Морсби;
  4. Хараре;
  5. Лагос;
  6. Алжир;
  7. Карачи;
  8. Дакка;
  9. Триполи;
  10. Дамаск.
ТОП-10 самых подходящих для жизни городов:
  • Копенгаген;
  • Вена;
  • Цюрих;
  • Мельбурн;
  • Женева;
  • Сидней;
  • Осока;
  • Окленд;
  • Аделаида;
  • Ванкувер.
Напомним, что Киев попал в рейтинг «восходящих звезд» благодаря стремительному развитию технологической сферы — в столице находится более 1000 технокомпаний.
По материалам:
Телеканал 24
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