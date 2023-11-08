В Telegram раскрыли детали запуска криптокошелька — Finance.ua

В Telegram раскрыли детали запуска криптокошелька 08.11.2023, 00:22 — Технологии&Авто

В Telegram раскрыли детали запуска криптокошелька

Главный операционный директор Telegram Group Inc. Халил Мирахмед раскрыл подробности интеграции криптокошелька в мессенджер. Об этом сообщает Cointelegraph

Мирахмед подтвердил работу над Telegram Wallet, запуск которого запланирован на ноябрь 2023 года. Ранее об этом заявил Павел Дуров. По его словам, TON Wallet уже появился во вкладке опций при подключении приложения кошелька.

Благодаря новой функции, пользователи Telegram во многих странах мира получат доступ к кошельку и смогут совершать транзакции с криптовалютами. Первыми воспользоваться криптоплатежами в Telegram могут жители некоторых стран Африки и Латинской Америки.

«По завершении глобального развертывания кошелек станет доступным в меню настроек Telegram по всему миру, за исключением некоторых юрисдикций», — заявил операционный директор компании.

Интеграция расширит возможности пользователей по управлению кастодиальным кошельком. В отличие от других приложений для работы с криптовалютами, он не будет поддерживать самостоятельное хранение цифровых активов. Как отметил Халил Мирахмед, такой выбор обусловлен простотой подключения новых пользователей.

«Если вы хотите ознакомить как можно больше людей с криптовалютой, самостоятельное хранение становится очень трудным», — сказал он.

В Telegram ожидают, что использование криптокошелька будет простым и понятным.

«Во-первых, адаптация очень проста. Во-вторых, у вас уже есть поддержка нескольких блокчейнов. В-третьих, для отправки криптовалюты достаточно указать номер телефона. Я могу отправить деньги в приложении и для этого мне не нужно знать адрес кошелька. Все транзакции проходят внутри Telegram», — говорит Мирахмед.

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