В США надеются, что Украина договорится с частными кредиторами по реструктуризации долга — Finance.ua

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В США надеются, что Украина договорится с частными кредиторами по реструктуризации долга

Казна и Политика
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В США надеются, что Украина договорится с частными кредиторами по реструктуризации долга
В США надеются, что Украина договорится с частными кредиторами по реструктуризации долга
США надеются, что Украина до 1 сентября достигнет договоренности с частными кредиторами по реструктуризации долга.
Об этом во время брифинга в Киеве заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.
«Я знаю, что они (украинское правительство. — Ред.) ведут эти переговоры, и я верю, что к 1 сентября они должны достичь договоренности с частными кредиторами. Мы надеемся, что они ее достигнут. Это одно из условий программы МВФ, и в интересах всех достичь этого соглашения», — сказал Адейемо.
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По его словам, самой большой переменной с точки зрения того, сколько денег потенциально понадобится Украине в следующем году, является то, продолжится ли война.
«Наша цель — сделать все возможное, чтобы попытаться закончить эту войну как можно скорее, как путем предоставления Украине поддержки в ближайшей перспективе, так и при условии, что она предпримет соответствующие шаги», — добавил он.
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Замминистра также заявил, что Украина добилась успеха, вернувшись к возможности экспорта сельскохозяйственной продукции, что, по его словам, поможет Украине быть более самодостаточной.
«Я могу сказать, что благодаря действиям украинского правительства Украина способна удовлетворить свои потребности в будущем не только в случае борьбы с россией и окончания этой войны, но и в случае построения устойчивой экономики на будущее», — резюмировал Адейемо.
По материалам:
Економічна Правда
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