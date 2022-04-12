В Счетной палате рф признали, что ВВП россии в этом году упадет более чем на 10% — Finance.ua

В Счетной палате рф признали, что ВВП россии в этом году упадет более чем на 10%

Сегодня 19:31

Председатель Счетной палаты рф Алексей Кудрин заявил, что в официальном прогнозе снижение ВВП россии составит более 10%.

По его словам, Минфин и Минэкономразвития рф уточняют прогноз по ВВП россии на 2022 год.

«Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают снижение ВВП в этом году. Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение», — сказал Кудрин.

Он добавил, что снижение ВВП повлияет на бюджеты россии, на доходы бюджетов, выполнение тех законов о бюджете, которые приняты всеми субъектами рф.

Федеральный бюджет будет предоставлять необходимую помощь регионам, заявил Кудрин.

Минфин рф, по его словам, уже проводит перераспределение расходов внутри бюджета. «В этом году нам придется больше работать, в том числе мониторить эти вопросы», — сказал он.

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