В Сальвадоре открыли государственный Bitcoin-офис — Finance.ua

В Сальвадоре открыли государственный Bitcoin-офис
Власти Сальвадора сообщили о создании Государственного офиса Bitcoin (ONBTC), который будет координировать все местные проекты, связанные с флагманской криптовалютой.
Основной задачей ONBTC будет разработка, планирование, программирование, координация, анализ и оценка планов, программ и проектов, связанных с Bitcoin для содействия экономическому развитию страны. Через новое ведомство Bitcoin-энтузиасты могут договориться о встрече с президентом Найибом Букеле, чтобы обсудить шаги, которые помогут внедрить блокчейн и Bitcoin в разные сферы жизни.
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Кроме того, ONBTC будет тесно сотрудничать с различными министерствами для разработки адекватных нормативных положений, регулирующих деятельность криптокомпаний.
На прошлой неделе законодатели Сальвадора уже начали изучать законопроект по надзору за местными поставщиками услуг цифровых активов и эмитентами криптовалют. Создание образовательных программ по блокчейну и криптовалют для сальвадорцев — тоже одна из главных задач ONBTC.
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