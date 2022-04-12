В российских магазинах начались перебои с поставками сантехники и строительной химии — Finance.ua

В российских магазинах начались перебои с поставками сантехники и строительной химии

Сегодня 20:21

В российских магазинах начались перебои с поставками сантехники, трубопроводных связующих частей — фитингов, инструментов и строительной химии.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Логистические сложности, ухудшение эпидемиологической обстановки в Китае, а также новые санкции ЕС против россии угрожают проблемами с ассортиментом строительных и отделочных материалов.

Через несколько месяцев DIY-сети ожидает дефицит сантехники, строительной химии, инструментов и инженерного оборудования, а пока распродают существующие запасы. Участники рынка рассчитывают заменить часть позиций за счет местных производителей, но и те испытывают сложности с закупкой сырья", — говорится в статье.

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В настоящее время участники рынка распродают существующие запасы, дефицит товаров станет заметным в течение ближайших двух месяцев, оценивает один из собеседников издания.

В онлайн-гипермаркете «ВсеИнструменты.ру» говорят, что наполненности складов у их поставщиков хватит на три-четыре месяца.

Ключевая проблема — запрет на поставки из ряда западных стран, преимущественно инструментов, сантехники и садовой техники, говорят в компании.

Гендиректор ДК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев говорит, что у участников рынка возникли как сложности с доставкой товаров из-за логистических ограничений, так и проблемы с проведением оплаты поставщикам и производителям из других стран.

Он отмечает дефицит вентиляционного оборудования и вентиляторов, автоматики, комплектующих для отопительных систем, оборудования для водоотвода. Дефицит импортных материалов у подрядчиков ДК «Гранель» достигает 10-15%, добавляет вице-президент группы Александр Кушнарев.

Ситуацию усугубляет пятый пакет санкций ЕС против рф, принятый 8 апреля в связи с вторжением рф в Украину.

В список запрещенных к ввозу в россию товаров попал ряд наименований строительных и отделочных материалов.

Среди них — различные краски и лаки, глины, отдельные виды ванн, душевых кабин, унитазов, бумажных материалов, черепицы из керамики и т.д.

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