В российских магазинах начались перебои с поставками сантехники и строительной химии — Finance.ua
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В российских магазинах начались перебои с поставками сантехники и строительной химии

Сегодня 20:21
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В российских магазинах начались перебои с поставками сантехники, трубопроводных связующих частей — фитингов, инструментов и строительной химии.
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.
Логистические сложности, ухудшение эпидемиологической обстановки в Китае, а также новые санкции ЕС против россии угрожают проблемами с ассортиментом строительных и отделочных материалов.
Через несколько месяцев DIY-сети ожидает дефицит сантехники, строительной химии, инструментов и инженерного оборудования, а пока распродают существующие запасы. Участники рынка рассчитывают заменить часть позиций за счет местных производителей, но и те испытывают сложности с закупкой сырья", — говорится в статье.
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В настоящее время участники рынка распродают существующие запасы, дефицит товаров станет заметным в течение ближайших двух месяцев, оценивает один из собеседников издания.
В онлайн-гипермаркете «ВсеИнструменты.ру» говорят, что наполненности складов у их поставщиков хватит на три-четыре месяца.
Ключевая проблема — запрет на поставки из ряда западных стран, преимущественно инструментов, сантехники и садовой техники, говорят в компании.
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Гендиректор ДК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев говорит, что у участников рынка возникли как сложности с доставкой товаров из-за логистических ограничений, так и проблемы с проведением оплаты поставщикам и производителям из других стран.
Он отмечает дефицит вентиляционного оборудования и вентиляторов, автоматики, комплектующих для отопительных систем, оборудования для водоотвода. Дефицит импортных материалов у подрядчиков ДК «Гранель» достигает 10-15%, добавляет вице-президент группы Александр Кушнарев.
Ситуацию усугубляет пятый пакет санкций ЕС против рф, принятый 8 апреля в связи с вторжением рф в Украину.
В список запрещенных к ввозу в россию товаров попал ряд наименований строительных и отделочных материалов.
Среди них — различные краски и лаки, глины, отдельные виды ванн, душевых кабин, унитазов, бумажных материалов, черепицы из керамики и т.д.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Економічна Правда
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