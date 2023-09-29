В Rheinmetall рассказали, чем будет заниматься совместное предприятие с Украиной — Finance.ua

В Rheinmetall рассказали, чем будет заниматься совместное предприятие с Украиной
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует открыть свое совместное с Украиной предприятие в Киеве. Оно будет заниматься производством военной техники.
Об этом сообщает пресс-служба Rheinmetall.
Компания подтвердила, что 28 сентября получила разрешение на создание совместного предприятия с концерном «Украинская оборонная промышленность» от Федерального антимонопольного ведомства Германии. Также ожидается такое разрешение и от других немецких ведомств.
«Совместное предприятие будет базироваться в Киеве и будет заниматься сервисом и техническим обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военных транспортных средств», — рассказывают в Rheinmetall.
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На первом этапе сотрудничество между украинским и немецким концерном планируется сосредоточить на техническом обслуживании и ремонте техники, переданной Украине союзниками.
После этого в Rheinmetall рассчитывают совместно производить отдельные виды оборонной продукции в Украине.
«В перспективе сотрудничество между Rheinmetall и „Украинской оборонной промышленностью“ может также предусматривать совместную разработку военных систем командами украинских и немецких специалистов, в частности для дальнейшего экспорта в Украину», — добавили в концерне.
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