В регионах планируют запустить программы по трудоустройству переселенцев — Finance.ua

В регионах планируют запустить программы по трудоустройству переселенцев Сегодня 13:30 — Личные финансы

В регионах планируют запустить программы по трудоустройству переселенцев

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предложила областным военным администрациям разработать региональные программы по внутренне перемещенным лицам, которые, в частности, предусматривали бы мероприятия по их трудоустройству.

Об этом она заявила по итогам совещания с представителями Минреинтеграции, Минэкономики, Минобразования, Государственной службы занятости, областных военных администраций и других ведомств, сообщила 22 мая пресс-служба ведомства.

Вице-премьер предложила разработать региональные программы по ВПЛ, которые, в частности, предусматривали бы мероприятия по трудоустройству.

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В перспективе они также будут способствовать возвращению на Родину украинцев, получивших временное убежище за рубежом.

Рассматривается возможность привлечения международных доноров в софинансирование этих программ.

Также актуальным остается вопрос обучения внутренних переселенцев, поскольку это позволит им трудоустроиться по новой профессии. Перспективной является программа ваучеров на обучение, которые могут получить ВПЛ трудоспособного возраста. С начала года центры занятости уже выдали более 4 тысяч таких ваучеров.

Трудоустройство и переучение будут способствовать интеграции внутренних переселенцев в принимающих общинах.

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