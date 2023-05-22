В регионах планируют запустить программы по трудоустройству переселенцев — Finance.ua

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В регионах планируют запустить программы по трудоустройству переселенцев

Личные финансы
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В регионах планируют запустить программы по трудоустройству переселенцев
В регионах планируют запустить программы по трудоустройству переселенцев
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предложила областным военным администрациям разработать региональные программы по внутренне перемещенным лицам, которые, в частности, предусматривали бы мероприятия по их трудоустройству.
Об этом она заявила по итогам совещания с представителями Минреинтеграции, Минэкономики, Минобразования, Государственной службы занятости, областных военных администраций и других ведомств, сообщила 22 мая пресс-служба ведомства.
Вице-премьер предложила разработать региональные программы по ВПЛ, которые, в частности, предусматривали бы мероприятия по трудоустройству.
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В перспективе они также будут способствовать возвращению на Родину украинцев, получивших временное убежище за рубежом.
Рассматривается возможность привлечения международных доноров в софинансирование этих программ.
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Также актуальным остается вопрос обучения внутренних переселенцев, поскольку это позволит им трудоустроиться по новой профессии. Перспективной является программа ваучеров на обучение, которые могут получить ВПЛ трудоспособного возраста. С начала года центры занятости уже выдали более 4 тысяч таких ваучеров.
Трудоустройство и переучение будут способствовать интеграции внутренних переселенцев в принимающих общинах.
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По материалам:
Finance.ua
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