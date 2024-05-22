В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает лишить ТЦК права штрафовать уклонистов — Finance.ua
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В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает лишить ТЦК права штрафовать уклонистов

Казна и Политика
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В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает лишить ТЦК права штрафовать уклонистов
В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает лишить ТЦК права штрафовать уклонистов
Народный депутат Анатолий Бурмич зарегистрировал в Раде законопроект, которым предлагает лишить права ТЦК рассматривать дела о нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета, о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке, а также лишить ТЦК права налагать штрафы.
Об этом говорится в законопроекте № 11 272.
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В соответствии с законопроектом предлагается исключить норму Кодекса Украины об административных правонарушениях, согласно которой ТЦК рассматривают дела о нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета, о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, о порче военно-учетных документов или потере их по неосторожности.
Также планируется отменить норму, согласно которой от имени ТЦК рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководители ТЦК.
Предполагается, что подобные дела должны рассматриваться в судебном порядке.

Штрафы для уклонистов до 25 500 грн: когда, как и на какие суммы 🔍

По материалам:
УНН
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