В прошлом месяце среди украинцев рекордно вырос спрос на новые легковушки: лидеры рынка — Finance.ua

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В прошлом месяце среди украинцев рекордно вырос спрос на новые легковушки: лидеры рынка

Технологии&Авто
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В прошлом месяце среди украинцев рекордно вырос спрос на новые легковушки: лидеры рынка
В прошлом месяце среди украинцев рекордно вырос спрос на новые легковушки: лидеры рынка, Фото: freepik
За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 8,1 тыс. новых легковых авто. Относительно августа 2023 г. потребительская активность на авторынке увеличилась на 40%.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Отмечается, что это рекордный показатель продаж новых легковых автомобилей за последние 32 месяца.

Лидеры рынка

Лидерство на рынке новых авто продолжает удерживать японская марка Toyota с 1248 регистрациями.

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На втором месте Renault (738 ед.).
Третий результат у BMW (633 ед.).
Также в ТОП-5 попали Skoda (538 ед.) и Volkswagen (483 ед.).
Самой популярной моделью месяца стал Renault Duster с 691 проданным авто.

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За восемь месяцев 2024 года в Украине зарегистрировано более 47,3 тыс. новых авто, что на 24% больше, чем за тот же период 2023 года.
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По материалам:
Finance.ua
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