В правительстве назвали источники наполнения бюджета Украины в условиях войны — Finance.ua

В правительстве назвали источники наполнения бюджета Украины в условиях войны

Сегодня 17:03 — Казна и Политика

В правительстве назвали источники наполнения бюджета Украины в условиях войны

На данный момент наполнение бюджета происходит благодаря выпуску военных облигаций, поддержке наших партнеров и международных финансовых организаций.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что государство создало необходимые условия, чтобы бизнес начинал работать — оставило только уплату 2% от оборота.

«Это интересное предложение для бизнеса. И он весьма позитивно откликнулся. Зарегистрировано уже более 150 тысяч бизнесов, пожелавших перейти на эту систему. Бюджет сократится. Но мы четко определили приоритеты: мы тратим на защиту, на социальные и гуманитарные сферы», — отметил Шмыгаль.

По его словам, наполнение бюджета происходит благодаря выпуску военных облигаций, поддержке наших партнеров и международных финансовых организаций.

«Есть еще одна часть — международные гуманитарные и благотворительные организации, которые также платят определенные средства нашим гражданам, и с ними мы сейчас тоже активно наращиваем работу. Эти блоки позволяют покрывать дефицит бюджета», — сказал глава правительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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