В правительстве назвали источники наполнения бюджета Украины в условиях войны — Finance.ua
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В правительстве назвали источники наполнения бюджета Украины в условиях войны

Сегодня 17:03Казна и Политика
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В правительстве назвали источники наполнения бюджета Украины в условиях войныВ правительстве назвали источники наполнения бюджета Украины в условиях войны
На данный момент наполнение бюджета происходит благодаря выпуску военных облигаций, поддержке наших партнеров и международных финансовых организаций.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что государство создало необходимые условия, чтобы бизнес начинал работать — оставило только уплату 2% от оборота.
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«Это интересное предложение для бизнеса. И он весьма позитивно откликнулся. Зарегистрировано уже более 150 тысяч бизнесов, пожелавших перейти на эту систему. Бюджет сократится. Но мы четко определили приоритеты: мы тратим на защиту, на социальные и гуманитарные сферы», — отметил Шмыгаль.
По его словам, наполнение бюджета происходит благодаря выпуску военных облигаций, поддержке наших партнеров и международных финансовых организаций.
«Есть еще одна часть — международные гуманитарные и благотворительные организации, которые также платят определенные средства нашим гражданам, и с ними мы сейчас тоже активно наращиваем работу. Эти блоки позволяют покрывать дефицит бюджета», — сказал глава правительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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