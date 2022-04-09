В правительстве назвали источники наполнения бюджета Украины в условиях войны — Finance.ua

«Это интересное предложение для бизнеса. И он весьма позитивно откликнулся. Зарегистрировано уже более 150 тысяч бизнесов, пожелавших перейти на эту систему. Бюджет сократится. Но мы четко определили приоритеты: мы тратим на защиту, на социальные и гуманитарные сферы», — отметил Шмыгаль.
По его словам, наполнение бюджета происходит благодаря выпуску военных облигаций, поддержке наших партнеров и международных финансовых организаций.
«Есть еще одна часть — международные гуманитарные и благотворительные организации, которые также платят определенные средства нашим гражданам, и с ними мы сейчас тоже активно наращиваем работу. Эти блоки позволяют покрывать дефицит бюджета», — сказал глава правительства.