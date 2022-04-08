Кабинет министров ожидает во втором квартале существенное недовыполнение доходной части государственного бюджета из-за того, что в результате войны пострадали крупнейшие налогоплательщики.
Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
«Сейчас мы имеем последствия непосредственно вооруженной агрессии — того, что разрушены предприятия металлургии, а также другие крупные налогоплательщики, работавшие в Мариуполе, Харькове. Это связано с тем, что фактически остановлен экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины, блокированы порты и т.д.» — добавил Немчинов.
По его словам, основной задачей правительства на сегодняшний день является максимальный перезапуск экономики, чтобы во втором квартале последствия агрессии были менее ощутимы.