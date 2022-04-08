Из-за войны Украину ждет существенное недовыполнение госбюджета — Кабмин

Сегодня 08:33 — Казна и Политика

Кабинет министров ожидает во втором квартале существенное недовыполнение доходной части государственного бюджета из-за того, что в результате войны пострадали крупнейшие налогоплательщики.

Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

«Сейчас мы имеем последствия непосредственно вооруженной агрессии — того, что разрушены предприятия металлургии, а также другие крупные налогоплательщики, работавшие в Мариуполе, Харькове. Это связано с тем, что фактически остановлен экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины, блокированы порты и т.д.» — добавил Немчинов.

По его словам, основной задачей правительства на сегодняшний день является максимальный перезапуск экономики, чтобы во втором квартале последствия агрессии были менее ощутимы.

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