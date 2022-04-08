Из-за войны Украину ждет существенное недовыполнение госбюджета — Кабмин — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Из-за войны Украину ждет существенное недовыполнение госбюджета — Кабмин

Сегодня 08:33Казна и Политика
96
Кабинет министров ожидает во втором квартале существенное недовыполнение доходной части государственного бюджета из-за того, что в результате войны пострадали крупнейшие налогоплательщики.
Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
«Сейчас мы имеем последствия непосредственно вооруженной агрессии — того, что разрушены предприятия металлургии, а также другие крупные налогоплательщики, работавшие в Мариуполе, Харькове. Это связано с тем, что фактически остановлен экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины, блокированы порты и т.д.» — добавил Немчинов.
По его словам, основной задачей правительства на сегодняшний день является максимальный перезапуск экономики, чтобы во втором квартале последствия агрессии были менее ощутимы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.