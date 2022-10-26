В Польше трудоустроились более 600 тысяч украинских беженцев — Finance.ua

В Польше трудоустроились более 600 тысяч украинских беженцев Сегодня 09:15 — Личные финансы

В Польше сейчас работают около 600 тысяч беженцев из Украины. Об этом рассказала министр семьи и социальной политики Польши Марлена Маленг, пишет Польское радио.

Она отметила, что после начала российского вторжения в Украину польское правительство открыло рынок труда для спасавшихся от войны украинцев.

Марлена Маленг подчеркнула, что дополнительная рабочая сила поддерживает польскую экономику.

«Удалось достичь эффекта синергии: с одной стороны, украинцам нужна была работа, чтобы жить в Польше, с другой — польский рынок нуждался в руках для работы. Поэтому удалось соединить эти интересы. Мы восполнили пробелы на рынке труда, а украинцы могут честно заработать на жизнь».

По оценкам правительства, после 24 февраля в Польшу из Украины прибыло около миллиона четырехсот тысяч беженцев. Министр отметила, что среди беженцев много детей. Поэтому можно сказать, что подавляющее большинство остающихся в Польше украинцев уже зарабатывают на жизнь.

Справка Finance.ua:

После пересечения границы с Польшей после 24 февраля некоторые украинцы отправились дальше, но большая часть беженцев осталась на территории соседней страны, подавшись на получение номера PESEL. Сколько сейчас насчитывается таких граждан Украины за рубежом — подсчитали эксперты.

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