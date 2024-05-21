В Польше не хватает работников для сезонной работы — Finance.ua

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В Польше не хватает работников для сезонной работы

Личные финансы
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В Польше не хватает работников для сезонной работы
В Польше не хватает работников для сезонной работы
В Польше не хватает работников для сезонной работы в гостиничной индустрии. Одна из причин дефицита кадров — отток украинцев в другие страны.
В польских отелях трудно найти персонал даже при зарплате в 1400 евро, сообщает bankier.pl.
Гостиничная индустрия испытывает нехватку работников. Наибольший спрос на рабочие руки — летом. Сейчас есть много объявлений о сезонной работе — нужны работники на рецепцию, повара, бармены, горничные. Отели предлагают льготы в виде частного медицинского обслуживания, скидок на обучение, товары и услуги компании.
«Ища сотрудников, мы предлагали около 6 тысяч злотых (1400 евро — ред.) на руки. Однако оказывается, что даже такие зарплаты не привлекают людей. Трудно найти персонал», — рассказывает владелец пансионатов на полуострове Хель неподалеку от Гданьска Яцек Голубовский.
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Причиной дефицита рабочих рук является демографическая ситуация в Польше. Раньше ситуацию спасали украинцы. Теперь эксперты отмечают заметный отток работников из Украины из сферы услуг.
«Это связано, в частности, со снижением интереса украинских граждан к работе в Польше. Они едут за лучшими зарплатами в Германию, страны Скандинавии и в Канаду», — обращает внимание Моника Банись из Personnel Service.
По ее словам, для Польши зарплата в 1400 евро — это хороший уровень. Но в Германии или Нидерландах минимальная зарплата составляет 1,5 тыс. евро, но фактически можно заработать гораздо больше.
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По материалам:
РБК-Україна
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