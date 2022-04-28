В Пенсионном фонде увеличили количество услуг, которые будут предоставляться онлайн — Finance.ua

В Пенсионном фонде увеличили количество услуг, которые будут предоставляться онлайн

Сегодня 20:04 — Личные финансы

В Пенсионном фонде увеличили количество услуг, которые будут предоставляться онлайн, freepik.com

Пенсионный фонд Украины расширил перечень услуг, предоставляемых украинцам в электронном виде.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Читайте также В Минсоцполитики рассказали, как будут выплачивать пенсии на оккупированных территориях

«Пенсионный фонд Украины совершенствует и расширяет перечень услуг, предоставляемых в электронном виде. Получать услуги по пенсионным вопросам, вопросам социального страхования дистанционно с помощью онлайн-сервисов Фонда просто. Заходите и регистрируйтесь на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (https://portal .pfu.gov.ua) с помощью Дія.Підпис либо квалифицированной электронной подписи (КЭП), либо средствами Интегрированной системы электронной идентификации ID.GOV.UA, в т. ч. с использованием технологии Bank ID», — сказано в сообщении.

В список услуг добавили возможность:

проверить сведения о трудовой деятельности (Электронная трудовая книжка);

проверить предоставленную работодателем информацию о заработной плате и приобретенном страховом стаже;

просмотреть сформированные электронные листки нетрудоспособности;

заполнить «Анкету предоставления информации для автоматического назначения пенсии по возрасту»;

получить справки с проверочным QR-кодом;

подать Анкету застрахованного лица для внесения/изменения/уточнения данных в Реестр(е) застрахованных лиц;

провести прогнозный расчет будущей пенсии по возрасту с помощью сервиса Пенсионный калькулятор;

подать обращение (предложение и т.п.).

Инфографика: ПФУ

Справка Finance.ua:

по состоянию на 27 апреля 2022 года на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины зарегистрировано 7,3 млн пользователей, из них почти 3,3 млн — с помощью квалифицированной электронной подписи;

в 2022 году количество пользователей выросло на 908 тыс. человек.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.