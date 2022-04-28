В Пенсионном фонде увеличили количество услуг, которые будут предоставляться онлайн — Finance.ua
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В Пенсионном фонде увеличили количество услуг, которые будут предоставляться онлайн

Сегодня 20:04Личные финансы
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В Пенсионном фонде увеличили количество услуг, которые будут предоставляться онлайнВ Пенсионном фонде увеличили количество услуг, которые будут предоставляться онлайн, freepik.com
Пенсионный фонд Украины расширил перечень услуг, предоставляемых украинцам в электронном виде.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
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«Пенсионный фонд Украины совершенствует и расширяет перечень услуг, предоставляемых в электронном виде. Получать услуги по пенсионным вопросам, вопросам социального страхования дистанционно с помощью онлайн-сервисов Фонда просто. Заходите и регистрируйтесь на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (https://portal .pfu.gov.ua) с помощью Дія.Підпис либо квалифицированной электронной подписи (КЭП), либо средствами Интегрированной системы электронной идентификации ID.GOV.UA, в т. ч. с использованием технологии Bank ID», — сказано в сообщении.
В список услуг добавили возможность:
  • проверить сведения о трудовой деятельности (Электронная трудовая книжка);
  • проверить предоставленную работодателем информацию о заработной плате и приобретенном страховом стаже;
  • просмотреть сформированные электронные листки нетрудоспособности;
  • заполнить «Анкету предоставления информации для автоматического назначения пенсии по возрасту»;
  • получить справки с проверочным QR-кодом;
  • подать Анкету застрахованного лица для внесения/изменения/уточнения данных в Реестр(е) застрахованных лиц;
  • провести прогнозный расчет будущей пенсии по возрасту с помощью сервиса Пенсионный калькулятор;
  • подать обращение (предложение и т.п.).
Инфографика: ПФУ Инфографика: ПФУ
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Справка Finance.ua:

  • по состоянию на 27 апреля 2022 года на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины зарегистрировано 7,3 млн пользователей, из них почти 3,3 млн — с помощью квалифицированной электронной подписи;
  • в 2022 году количество пользователей выросло на 908 тыс. человек.
По материалам: Finance.ua
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