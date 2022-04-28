В Пенсионном фонде увеличили количество услуг, которые будут предоставляться онлайн — Finance.ua

«Пенсионный фонд Украины совершенствует и расширяет перечень услуг, предоставляемых в электронном виде. Получать услуги по пенсионным вопросам, вопросам социального страхования дистанционно с помощью онлайн-сервисов Фонда просто. Заходите и регистрируйтесь на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (https://portal .pfu.gov.ua) с помощью Дія.Підпис либо квалифицированной электронной подписи (КЭП), либо средствами Интегрированной системы электронной идентификации ID.GOV.UA, в т. ч. с использованием технологии Bank ID», — сказано в сообщении.
В список услуг добавили возможность:
проверить сведения о трудовой деятельности (Электронная трудовая книжка);
проверить предоставленную работодателем информацию о заработной плате и приобретенном страховом стаже;
по состоянию на 27 апреля 2022 года на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины зарегистрировано 7,3 млн пользователей, из них почти 3,3 млн — с помощью квалифицированной электронной подписи;
в 2022 году количество пользователей выросло на 908 тыс. человек.