В октябре Украина импортировала 27 тыс. тонн сыра (инфографика) — Finance.ua
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В октябре Украина импортировала 27 тыс. тонн сыра (инфографика)

Казна и Политика
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В октябре Украина импортировала 27 тыс. тонн сыра (инфографика)
В октябре Украина импортировала 27 тыс. тонн сыра (инфографика)
При закупке импортных молочных продуктов больше всего денег тратит Украина на импорт сыра (в октябре этого года 70%). В этом году значительную часть составляет еще и масло (14%).
И если в октябре текущего года сыра ввезли меньше, чем год назад (27 тыс. т против 28.6 тыс. т в октябре прошлого года), то денег на импорт этого продукта потратили больше — 160 млн долл. против 150 млн долл. в прошлом году.
В октябре Украина импортировала 27 тыс. тонн сыра (инфографика)
Заметно, на 62% по весу, вырос импорт сливочного масла, а доля затрат на это выросла в десять раз по сравнению с прошлым годом.
В динамике импорта сыра в последние три месяца наблюдается умеренный рост, и это означает обострение конкуренции на отечественном рынке сыра. В то же время импорт масла за эти три месяца вырос в 14 раз, приведя к негативному сальдо в торговле этим молочным продуктом.
В октябре Украина импортировала 27 тыс. тонн сыра (инфографика)
По материалам:
Finance.ua
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