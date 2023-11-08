В октябре средняя заработная плата выросла: кто зарабатывает больше всего — Finance.ua

В октябре средняя заработная плата выросла: кто зарабатывает больше всего Сегодня 09:05 — Личные финансы

В октябре средняя заработная плата выросла: кто зарабатывает больше всего

В октябре средняя заработная плата выросла на 3% и составила 18 000 грн.

Об этом свидетельствуют данные Work.ua.

Среди областей-лидеров выросли зарплаты во Львовской (+500 до 18 000 грн), Днепропетровской (+500 до 17 500 грн) и Одесской области (+350 до 17 850 грн).

Наибольший рост зарплат испытали работники в следующих областях:

с 20 000 грн до 21 500 грн — «Строительство, архитектура»;

с 20 000 грн до 21 000 грн — «Маркетинг, реклама, PR»;

с 17 500 грн до 18 500 грн — «Культура, музыка, шоу-бизнес»;

с 17 000 грн до 17 500 грн — «Логистика, склад, ВЭД», «Юриспруденция»;

с 16 000 грн до 16 500 грн — «Бухгалтерия, аудит», «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм», «Сфера обслуживания»;

с 15 000 грн до 16 000 грн — «Охрана, безопасность»;

с 15 000 грн до 15 500 грн — «Секретариат, делопроизводство, АХО».

Рейтинг должностей с самыми высокими зарплатами (кроме руководителей и сферы ІТ) возглавляют военнослужащие — таким специалистам предлагают от 20 000 до 125 000 грн.

Также высокий доход имеют представители таких профессий:

55 000 — медиабайер;

45 000 — водитель-международник;

40 000 — эндодонтист;

40 000 — технолог кондитерского производства;

37 500 — рихтовщик;

37 500 — риелтор;

35 000 — бизнес-аналитик.

Самый низкий доход (до 10 000 грн) - у гардеробщика, консьержа, уборщика, санитара.

Соискатели активизировались в прифронтовых регионах

В октябре на рынке труда создали или обновили резюме 345 281 соискатель. Среди них 58% женщин и 42% мужчин. Больше всего среди них кандидатов в возрасте 18−24 года (29%). Еще 27% - это люди в возрасте от 25 до 34 лет, 22% - от 35 до 44 лет, 13% - от 45 до 54 лет. Кандидаты старше 55 лет составляют 6% от всех соискателей. Еще 2% кандидатов не достигли 18 лет.

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В абсолютных цифрах больше всего новых кандидатов прибыло в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Однако, по сравнению с сентябрем, самый большой прирост наблюдаем в Донецкой (+6%), Черниговской (+2%) и Сумской областях (+1%). Люди постепенно возвращаются в прифронтовые регионы и остаются экономически активными.

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