Как будут расти зарплаты украинцев — Finance.ua

Как будут расти зарплаты украинцев Сегодня 12:00 — Личные финансы

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2024 год ко второму чтению улучшил прогноз роста реальной зарплаты украинцев. Это произошло из-за снижения ожиданий инфляции.

Об этом сообщается со ссылкой на проект № 10 000

По данным правительства, в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто составляла 14 847 гривен, а скорректированная на уровень инфляции сократились на 11,9%.

В 2023 году номинальная зарплата составит 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1% (ранее ожидался рост на 5,2%).

В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5% (ранее ожидался рост на 6,0%).

«Учитывая меньшую ожидаемую потребительскую инфляцию, прогноз изменения реальной заработной платы повышен с „плюс“ 5,2 процента до „плюс“ 10,1 процента. Показатель ожидаемого уровня среднемесячной заработной платы на 2023 год в номинальном измерении был скорректирован в сторону увеличения до 18 гривен (на 409 грн больше по сравнению с первым чтением)», — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2024 год ко второму чтению. Правительство уточнило прогноз, в частности, что касается курса гривны к доллару, инфляции и валового внутреннего продукта.

В прогнозе на 2024 год был скорректирован в сторону уменьшения показатель потребительской инфляции — с 10,8% до 9,7% (в расчете декабрь к декабрю).

Также было уточнено ожидание роста потребительских цен в текущем году в сторону уменьшения — с 14,7% в предыдущем прогнозе до 7,1% в новом прогнозе.

Справка Finance.ua:

напомним, согласно прогнозу НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 17,7%, а реальная (с учетом инфляции) — на 3,9%;

в 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 15,8%, реальной — на 6,9%. В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,0%, реальная — на 6,2%.

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