В ОАЭ отменили НДС при переводах и конвертации криптовалют — Finance.ua

В ОАЭ отменили НДС при переводах и конвертации криптовалют Сегодня 05:19 — Криптовалюта

В ОАЭ отменили НДС при переводах и конвертации криптовалют

Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) внесло поправки в правила налогообложения. Они отменяют налог на добавленную стоимость (НДС) при обмене и переводе криптовалют.

Как сообщила консалтинговая фирма PwC со ссылкой на текст документа, от НДС освобождаются такие услуги, как управление инвестиционными фондами, передача права собственности на виртуальные активы, включая криптовалюты , а также конвертацию виртуальных активов. Последние два исключения вступают в силу с 1 января 2018 года.

Аудиторская компания пояснила, что в ОАЭ виртуальные активы определяются как «цифровое выражение стоимости, которое может быть предметом торговли или конвертации, а также использоваться в инвестиционных целях». Это определение не включает фиатные валюты или ценные бумаги.

Также в PwC добавили, что корректировка правил налогообложения может потребовать добровольного раскрытия информации от компаний, занимающихся виртуальными активами.

Напомним, ОАЭ позиционируют себя как одну из юрисдикций, дружественных к криптовалютам. Исследование агентства Henley & Partners показало , что Объединенные Арабские Эмираты занимают третье место в мире по принятию виртуальных активов. Кроме того, страна получила высокую оценку по ряду экономических факторов, а также по инновациям и технологиям.

Отметим, компания Coinbase рассматривает ОАЭ как международный хаб, поскольку в стране расположено около 500 стартапов, а более 11% населения владеют цифровыми активами.

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