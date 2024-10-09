В ОАЭ отменили НДС при переводах и конвертации криптовалют — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ОАЭ отменили НДС при переводах и конвертации криптовалют

Криптовалюта
11
В ОАЭ отменили НДС при переводах и конвертации криптовалют
В ОАЭ отменили НДС при переводах и конвертации криптовалют
Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) внесло поправки в правила налогообложения. Они отменяют налог на добавленную стоимость (НДС) при обмене и переводе криптовалют.
Как сообщила консалтинговая фирма PwC со ссылкой на текст документа, от НДС освобождаются такие услуги, как управление инвестиционными фондами, передача права собственности на виртуальные активы, включая криптовалюты, а также конвертацию виртуальных активов. Последние два исключения вступают в силу с 1 января 2018 года.
Аудиторская компания пояснила, что в ОАЭ виртуальные активы определяются как «цифровое выражение стоимости, которое может быть предметом торговли или конвертации, а также использоваться в инвестиционных целях». Это определение не включает фиатные валюты или ценные бумаги.
Также в PwC добавили, что корректировка правил налогообложения может потребовать добровольного раскрытия информации от компаний, занимающихся виртуальными активами.
Читайте также
Напомним, ОАЭ позиционируют себя как одну из юрисдикций, дружественных к криптовалютам. Исследование агентства Henley & Partners показало, что Объединенные Арабские Эмираты занимают третье место в мире по принятию виртуальных активов. Кроме того, страна получила высокую оценку по ряду экономических факторов, а также по инновациям и технологиям.
Отметим, компания Coinbase рассматривает ОАЭ как международный хаб, поскольку в стране расположено около 500 стартапов, а более 11% населения владеют цифровыми активами.
По материалам:
incrypted
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.