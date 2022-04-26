В НБУ рассказали, как ломбарды работают во время войны — Finance.ua
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В НБУ рассказали, как ломбарды работают во время войны

Сегодня 11:15Казна и Политика
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НБУ рассказали, как ломбарды работают во время военного положения.
Среди главных проблем отрасли представители рынка назвали:
  • мародерство и хищение имущества на временно оккупированных территориях и в местах проведения боевых действий;
  • введение ограничений для снятия наличных денег ломбардами;
  • трудности идентификации клиентов, потерявших документы в результате военных действий или вынужденного переезда.
Национальный банк, заботясь о безопасности участников рынка и его клиентов, подчеркнул, что во время действия военного положения лучше использовать безналичные расчеты, где это возможно. Кроме того, не следует изменять установленные ранее подходы к идентификации клиента, поскольку усиливается борьба с финансированием терроризма.
Какие действия предпринимает НБУ для поддержки деятельности ломбардов?
На время действия военного положения Национальный банк:
  • установил мораторий на плановые и внеплановые проверки ломбардов;
  • отменил меры воздействия за непредставление отчетности и информации по требованию или запросу регулятора;
  • отсрочил исполнение значительного количества положений новых лицензионных требований;
  • отсрочил срок приведения деятельности в соответствие требованиям новых регуляторных документов. Регулятор и участники рынка договорились о проведении встреч на постоянной основе для оперативного решения проблемных ситуаций, возникающих в период действия военного положения.
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По материалам: Finance.ua
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