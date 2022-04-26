В НБУ рассказали, как ломбарды работают во время войны — Finance.ua

В НБУ рассказали, как ломбарды работают во время войны

Сегодня 11:15 — Казна и Политика

НБУ рассказали , как ломбарды работают во время военного положения.

Среди главных проблем отрасли представители рынка назвали:

мародерство и хищение имущества на временно оккупированных территориях и в местах проведения боевых действий;

введение ограничений для снятия наличных денег ломбардами;

трудности идентификации клиентов, потерявших документы в результате военных действий или вынужденного переезда.

Национальный банк, заботясь о безопасности участников рынка и его клиентов, подчеркнул, что во время действия военного положения лучше использовать безналичные расчеты, где это возможно. Кроме того, не следует изменять установленные ранее подходы к идентификации клиента, поскольку усиливается борьба с финансированием терроризма.

Какие действия предпринимает НБУ для поддержки деятельности ломбардов?

На время действия военного положения Национальный банк:

установил мораторий на плановые и внеплановые проверки ломбардов;

отменил меры воздействия за непредставление отчетности и информации по требованию или запросу регулятора;

отсрочил исполнение значительного количества положений новых лицензионных требований;

отсрочил срок приведения деятельности в соответствие требованиям новых регуляторных документов. Регулятор и участники рынка договорились о проведении встреч на постоянной основе для оперативного решения проблемных ситуаций, возникающих в период действия военного положения.

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