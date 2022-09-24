В НБУ назвали причины повышенного спроса на валюту и давления на курс гривны — Finance.ua
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В НБУ назвали причины повышенного спроса на валюту и давления на курс гривны

Казна и Политика
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В условиях низких гривневых ставок и беспрецедентно высокого «навеса» гривневой ликвидности в банковской системе сохраняется риск усиления спроса на иностранную валюту, в том числе из-за ситуативных факторов.
Об этом сообщается в итогах заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП).
«Увеличение спреда между официальным и наличным курсами гривны в последние недели дополнительно свидетельствует о сохранении значительного девальвационного давления», — говорится в сообщении.
Кроме того, валютный рынок все еще далек от состояния самосбалансирования. Интервенции НБУ по продаже валюты, хоть и заметно уменьшились в последние месяцы, остаются значительными, отметили в НБУ.
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К тому же, как отметили участники дискуссии, уменьшению спроса на валюту в августе, помимо прочих факторов, способствовали также и ситуативные, в том числе более низкие объемы покупки валюты для энергетического импорта. «При таких условиях НБУ должен и далее принимать меры для снижения девальвационного давления и защиты международных резервов», — заявили в центробанке.
Как отмечали в НБУ, негативная информационная среда вокруг монетизации бюджетного дефицита поддерживает девальвационное давление и негативно отражается на инфляционных и курсовых ожиданиях. При этом доходность депозитов и военных ОВГЗ, несмотря на повышение, остается значительно меньше уровня текущей и ожидаемой инфляции.
Это стимулирует экономических агентов искать альтернативные пути защиты сбережений, в частности, побуждает их покупать валюту и импортные товары. Как следствие, давление на гривну и международные резервы сохраняется.
По материалам:
РБК-Україна
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