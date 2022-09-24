В НБУ назвали причины повышенного спроса на валюту и давления на курс гривны — Finance.ua

В НБУ назвали причины повышенного спроса на валюту и давления на курс гривны Вчера 10:56 — Казна и Политика

В условиях низких гривневых ставок и беспрецедентно высокого «навеса» гривневой ликвидности в банковской системе сохраняется риск усиления спроса на иностранную валюту, в том числе из-за ситуативных факторов.

Об этом сообщается в итогах заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины ( КМП ).

«Увеличение спреда между официальным и наличным курсами гривны в последние недели дополнительно свидетельствует о сохранении значительного девальвационного давления», — говорится в сообщении.

Кроме того, валютный рынок все еще далек от состояния самосбалансирования. Интервенции НБУ по продаже валюты, хоть и заметно уменьшились в последние месяцы, остаются значительными, отметили в НБУ.

Читайте также Что будет с долларом в ближайшие недели

К тому же, как отметили участники дискуссии, уменьшению спроса на валюту в августе, помимо прочих факторов, способствовали также и ситуативные, в том числе более низкие объемы покупки валюты для энергетического импорта. «При таких условиях НБУ должен и далее принимать меры для снижения девальвационного давления и защиты международных резервов», — заявили в центробанке.

Как отмечали в НБУ, негативная информационная среда вокруг монетизации бюджетного дефицита поддерживает девальвационное давление и негативно отражается на инфляционных и курсовых ожиданиях. При этом доходность депозитов и военных ОВГЗ, несмотря на повышение, остается значительно меньше уровня текущей и ожидаемой инфляции.

Это стимулирует экономических агентов искать альтернативные пути защиты сбережений, в частности, побуждает их покупать валюту и импортные товары. Как следствие, давление на гривну и международные резервы сохраняется.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.