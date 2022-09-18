Что будет с долларом в ближайшие недели — Finance.ua

Что будет с долларом в ближайшие недели Сегодня 15:37 — Валюта

Вряд ли стоит опасаться того, что курс доллара в сентябре резко взлетит. Серьезного и стабильного роста курса не произойдет.

Такой прогноз сделал экономический эксперт Олег Пендзин, назвав причины недавнего незначительного роста курса.

По его мнению, данное увеличение стоимости доллара было вызвано дефицитом наличной валюты при росте спроса населения на нее. Объясняется сложившаяся ситуация приближением зимы и отопительного сезона.

«С приближением зимы все больше украинцев стали покупать отопительные и обогревательные приборы на случай проблем с теплом и светом. Бизнес начал наращивать их импорт, на что понадобился доллар. То есть, его курс снова толкает вверх повышенный спрос», — отметил эксперт.

Он уверен, что этот фактор будет нести временный характер, а потому не стоит опасаться дальнейшего роста курса доллара.

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