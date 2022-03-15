В NASA заявили, что продолжат сотрудничество с россией — Finance.ua

Он отметил, что МКС была флагманской моделью международного сотрудничества и была спроектирована таким образом, чтобы быть «взаимозависимой».
«У каждого из партнеров есть разные возможности, которые они привносят, и вместе мы работаем. Это не процесс, когда одна группа может отделиться от другой. Нам нужно все вместе, чтобы быть успешными», — сказал Монтальбано.
Он добавил, что события последних трех недель никак не отразились на функционировании орбитальной станции. А намеченное на 30 марта возвращение с МКС на Землю с американским и российскими космонавтами на космическом корабле «Союз» пройдет в штатном режиме.
«Пока нет никаких признаков, что наши российские партнеры не указывают на то, что они хотят сделать что-то другое. Следовательно, мы планируем продолжить работу так, как и сегодня», — заявил руководитель программы NASA.