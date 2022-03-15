В NASA заявили, что продолжат сотрудничество с россией — Finance.ua

В NASA заявили, что продолжат сотрудничество с россией

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В NASA заявили, что продолжат сотрудничество с россией

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) подтвердили, что планируют продолжать сотрудничество с россией, несмотря на ее агрессию против Украины.

Об этом сообщил руководитель программы NASA на Международной космической станции (МКС) Джоэль Монтальбано, сообщает CNN.

Он отметил, что МКС была флагманской моделью международного сотрудничества и была спроектирована таким образом, чтобы быть «взаимозависимой».

«У каждого из партнеров есть разные возможности, которые они привносят, и вместе мы работаем. Это не процесс, когда одна группа может отделиться от другой. Нам нужно все вместе, чтобы быть успешными», — сказал Монтальбано.

Он добавил, что события последних трех недель никак не отразились на функционировании орбитальной станции. А намеченное на 30 марта возвращение с МКС на Землю с американским и российскими космонавтами на космическом корабле «Союз» пройдет в штатном режиме.

«Пока нет никаких признаков, что наши российские партнеры не указывают на то, что они хотят сделать что-то другое. Следовательно, мы планируем продолжить работу так, как и сегодня», — заявил руководитель программы NASA.

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