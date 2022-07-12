В Нафтогазе сообщили, когда будут доступны платежки за газ — Finance.ua
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В Нафтогазе сообщили, когда будут доступны платежки за газ

Личные финансы
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Впервые в истории рынка одновременно сформировано 12 миллионов 340 тысяч счетов за газ.
Об этом сообщили в «Нафтогазе».
Компания продолжает обеспечивать бесперебойное газоснабжение на большинстве территории Украины.
Кому оплачивать счета за потребленный газ
В Нафтогазе сообщили, когда будут доступны платежки за газ
С 1 мая 2022 года более 10 млн украинских домохозяйств получают газ от Нафтогаза. Именно поэтому счета за потребленный газ в предыдущем периоде (май и июнь) должны быть оплачены в ГК «Нафтогаз Украины».
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Как вы получите счет за потребленный газ
в личном кабинете на my.gas.ua;
в чатботе GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
на электронную почту (e-mail);
распечатать в терминалах самообслуживания EasyPay;
по Укрпочте после 20 числа текущего месяца, только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.
Как заплатить за газ онлайн:
в личном кабинете на my.gas.ua;
в чатботе GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
через сайты и мобильные приложения банков;
с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).
Оффлайн:
через платежные терминалы самообслуживания;
в любом отделении банка;
через отделение Укрпочты или Новой почты.
Как формируются платежки
Формируются платежки ежемесячно 10-12 числа. Сумма для оплаты рассчитывается на основе данных о потребленном газе, которые передает ваш оператор ГРМ (облгаз).
Платите за газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чатботе GASUA до 15 числа и получайте скидку 1% (вы сможете использовать ее во время следующего платежа).

Справка Finance.ua:

  • В «Нафтогазе Украины» сообщили важную информацию для новых клиентов — жителей Черкасской, Тернопольской областей, Киева, Лубен, Мелитополя и Умани. Заключать дополнительные договоры им не нужно, ведь переход произошел автоматически.
  • Цена ресурса остается неизменной — 7,96 грн/куб. м (с НДС, без учета стоимости транспортировки).
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По материалам:
Finance.ua
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