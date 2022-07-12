В Нафтогазе сообщили, когда будут доступны платежки за газ — Finance.ua

В Нафтогазе сообщили, когда будут доступны платежки за газ Сегодня 21:00 — Личные финансы

Впервые в истории рынка одновременно сформировано 12 миллионов 340 тысяч счетов за газ.

Об этом сообщили в «Нафтогазе».

Компания продолжает обеспечивать бесперебойное газоснабжение на большинстве территории Украины.

Кому оплачивать счета за потребленный газ

С 1 мая 2022 года более 10 млн украинских домохозяйств получают газ от Нафтогаза. Именно поэтому счета за потребленный газ в предыдущем периоде (май и июнь) должны быть оплачены в ГК «Нафтогаз Украины».

Читайте также В «Нафтогазе» назвали цену для новых клиентов

Как вы получите счет за потребленный газ

в личном кабинете на my.gas.ua;

в чатботе GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

на электронную почту (e-mail);

распечатать в терминалах самообслуживания EasyPay;

по Укрпочте после 20 числа текущего месяца, только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.

Как заплатить за газ онлайн:

в личном кабинете на my.gas.ua;

в чатботе GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

через сайты и мобильные приложения банков;

с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).

Оффлайн:

через платежные терминалы самообслуживания;

в любом отделении банка;

через отделение Укрпочты или Новой почты.

Как формируются платежки

Формируются платежки ежемесячно 10-12 числа. Сумма для оплаты рассчитывается на основе данных о потребленном газе, которые передает ваш оператор ГРМ (облгаз).

Платите за газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чатботе GASUA до 15 числа и получайте скидку 1% (вы сможете использовать ее во время следующего платежа).

Справка Finance.ua:

В «Нафтогазе Украины» сообщили важную информацию для новых клиентов — жителей Черкасской, Тернопольской областей, Киева, Лубен, Мелитополя и Умани. Заключать дополнительные договоры им не нужно, ведь переход произошел автоматически.

Цена ресурса остается неизменной — 7,96 грн/куб. м (с НДС, без учета стоимости транспортировки).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.