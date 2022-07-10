В «Нафтогазе» назвали цену для новых клиентов — Finance.ua

В «Нафтогазе» назвали цену для новых клиентов Сегодня 16:05 — Личные финансы

В «Нафтогазе Украины» сообщили важную информацию для новых клиентов — жителей Черкасской, Тернопольской областей, Киева, Лубен, Мелитополя и Умани.

Заключать дополнительные договоры им не нужно, поскольку переход произошел автоматически.

Об этом сообщает газопоставщик в Facebook.

Цена ресурса остается неизменной — 7,96 грн/куб. м (с НДС, без учета стоимости транспортировки).

Узнать номер вашего лицевого счета в ГК «Нафтогаз Украины» можно несколькими путями: на сайте gas.ua в разделе «Узнать номер счета»;

в чат-боте GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger; по номерам контакт-центра.

Есть сразу несколько вариантов получения счета за потребленное топливо:

в личном кабинете на my.gas.ua (номер лицевого счета можно получить на сайте, в чат-боте или в контакт-центре);

в чат-боте GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;

по Укрпочте после 20 числа текущего месяца (только в регионах, где отсутствуют активные боевые действия).

Справка Finance.ua:

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