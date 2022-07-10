В «Нафтогазе» назвали цену для новых клиентов — Finance.ua
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В «Нафтогазе» назвали цену для новых клиентов

Личные финансы
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В «Нафтогазе Украины» сообщили важную информацию для новых клиентов — жителей Черкасской, Тернопольской областей, Киева, Лубен, Мелитополя и Умани.
Заключать дополнительные договоры им не нужно, поскольку переход произошел автоматически.
Об этом сообщает газопоставщик в Facebook.
Цена ресурса остается неизменной — 7,96 грн/куб. м (с НДС, без учета стоимости транспортировки).
Узнать номер вашего лицевого счета в ГК «Нафтогаз Украины» можно несколькими путями: на сайте gas.ua в разделе «Узнать номер счета»;
  • в чат-боте GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger; по номерам контакт-центра.
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Есть сразу несколько вариантов получения счета за потребленное топливо:
  • в личном кабинете на my.gas.ua (номер лицевого счета можно получить на сайте, в чат-боте или в контакт-центре);
  • в чат-боте GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;
  • по Укрпочте после 20 числа текущего месяца (только в регионах, где отсутствуют активные боевые действия).

Справка Finance.ua:

  • Тарифы не повысят: на рынке электроэнергии ввели механизм спецобязательств. Для стабильного функционирования рынка электроэнергии и бесперебойной поставки Правительство утвердило постановление о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии, которые сейчас экспортируют ее в Европейский Союз.
  • Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» предоставило разъяснения относительно начислений за тепловую энергию для приготовления горячей воды и работу полотенцесушителей.
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По материалам:
Finance.ua
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