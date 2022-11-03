В Нацбанке рассказали, планируют ли изменить фиксированный курс — Finance.ua

В Нацбанке рассказали, планируют ли изменить фиксированный курс Сегодня 13:00 — Валюта

В Нацбанке рассказали, планируют ли изменить фиксированный курс

Национальный банк фиксирует, что влияние психологического фактора ослабляется, а попытки рф «усилить панические настроения, в том числе на валютном рынке, бесполезны».

Об этом регулятор сообщил в ответ на запрос ЭП.

Даже во время значительной эскалации обстрелов Украины со стороны агрессора, отмечает НБУ, наличный курс гривны в октябре продолжал укрепляться.

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«Это свидетельствует о том, что попытки россии усилить панические настроения, в частности на валютном рынке, бесполезны», — объясняют в Нацбанке.

При этом укрепление наличного курса и уменьшение спреда между наличным и безналичным курсами сопровождалось улучшением ситуации в безналичном сегменте рынка.

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В частности, улучшилось соотношение между спросом и предложением, связанным с работой «зернового коридора», продажей валюты отдельными государственными компаниями, а также международными благотворительными организациями.

Изменится ли фиксированный курс гривны к доллару

для изменения курса на данный момент причин нет. Национальный банк планирует продолжать политику фиксированного курса гривны к доллару. Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил , что

«В настоящее время Национальный банк не видит потребностей в дополнительной курсовой корректировке. В то же время надлежащих предпосылок для возврата к плавающему курсу сейчас нет», — говорится в сообщении.

Николайчук говорит, что решения по регулированию валютного рынка во время военного положения имеют целью обеспечить баланс между содействием экономической деятельности и предотвращением непродуктивного оттока капитала.

В частности, фиксация курса позволила удержать макроэкономическую стабильность и контролируемость ценовой ситуации, в то же время валютные ограничения — обеспечить критические потребности экономики без вреда для валютного рынка.

Справка Finance.ua:

с начала войны 24 февраля НБУ зафиксировал официальный курс гривны к доллару на уровне 29,25 гривен. Позже НБУ изменил курс до уровня 36,57 гривен за доллар;



в понедельник, 10 октября, когда произошли массированные атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины, на черном рынке курс продажи доллара ослаб более чем на 40 копеек, против евро курс почти не изменился. В то же время от такого падения гривна пришла в себя уже на следующий день.

Економічна Правда По материалам:

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