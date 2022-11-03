В Нацбанке рассказали, планируют ли изменить фиксированный курс — Finance.ua

В Нацбанке рассказали, планируют ли изменить фиксированный курс
Национальный банк фиксирует, что влияние психологического фактора ослабляется, а попытки рф «усилить панические настроения, в том числе на валютном рынке, бесполезны».
Об этом регулятор сообщил в ответ на запрос ЭП.
Даже во время значительной эскалации обстрелов Украины со стороны агрессора, отмечает НБУ, наличный курс гривны в октябре продолжал укрепляться.
«Это свидетельствует о том, что попытки россии усилить панические настроения, в частности на валютном рынке, бесполезны», — объясняют в Нацбанке.
При этом укрепление наличного курса и уменьшение спреда между наличным и безналичным курсами сопровождалось улучшением ситуации в безналичном сегменте рынка.
В частности, улучшилось соотношение между спросом и предложением, связанным с работой «зернового коридора», продажей валюты отдельными государственными компаниями, а также международными благотворительными организациями.
Изменится ли фиксированный курс гривны к доллару
Национальный банк планирует продолжать политику фиксированного курса гривны к доллару. Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что для изменения курса на данный момент причин нет.
«В настоящее время Национальный банк не видит потребностей в дополнительной курсовой корректировке. В то же время надлежащих предпосылок для возврата к плавающему курсу сейчас нет», — говорится в сообщении.
Николайчук говорит, что решения по регулированию валютного рынка во время военного положения имеют целью обеспечить баланс между содействием экономической деятельности и предотвращением непродуктивного оттока капитала.
В частности, фиксация курса позволила удержать макроэкономическую стабильность и контролируемость ценовой ситуации, в то же время валютные ограничения — обеспечить критические потребности экономики без вреда для валютного рынка.
Справка Finance.ua:
- с начала войны 24 февраля НБУ зафиксировал официальный курс гривны к доллару на уровне 29,25 гривен. Позже НБУ изменил курс до уровня 36,57 гривен за доллар;
- в понедельник, 10 октября, когда произошли массированные атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины, на черном рынке курс продажи доллара ослаб более чем на 40 копеек, против евро курс почти не изменился. В то же время от такого падения гривна пришла в себя уже на следующий день.
Поделиться новостью