В Нацбанке рассказали, как будет происходить переход к гибкому курсу доллара — Finance.ua
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В Нацбанке рассказали, как будет происходить переход к гибкому курсу доллара

Валюта
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В Нацбанке рассказали, как будет происходить переход к гибкому курсу доллара
В Нацбанке рассказали, как будет происходить переход к гибкому курсу доллара
Национальный банк Украины (НБУ) не исключает шагов по переходу к более гибкому валютному курсу, впрочем, в ближайшее время не следует ожидать полноценного режима плавающего курсообразования.
Об этом рассказала пресс-служба Нацбанка в комментарии «Апострофу».
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Напомним, сразу после российского вторжения регулятор в целях обеспечения стабильной работы финансовой системы страны зафиксировал валютный курс на уровне 29,25 гривны/доллар США. В июле 2022 года фиксированный курс был повышен до уровня 36,56 гривны/доллар «учитывая изменение фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепление доллара к другим валютам».
До начала великой войны валютный курс был плавающим и устанавливался по результатам торгов на межбанковском валютном рынке.
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«Фиксированный курс в условиях значительной неопределенности, вызванной полномасштабной войной, играет важную роль для стабилизации экономики, выполняя функцию якоря для успокоения ожиданий, — говорится в ответе НБУ. — В то же время мировая практика и опыт Национального банка свидетельствуют, что фиксация курса и жесткие административные ограничения, которые ее поддерживают, является оптимальным решением только в относительно ограниченной временной перспективе. Административные рычаги влияния на рынок со временем теряют свое положительное влияние, а негативные эффекты от их применения — усиливаются».
В связи с этим Нацбанк направляет свои усилия на формирование надлежащих предпосылок для перехода к смягчению ограничений, а в перспективе — и к большей гибкости курса.
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«Для того чтобы такой переход не создал шоков для экономики, НБУ, в частности, сохраняет учетную ставку на уровне 25%, а также принимает дополнительные меры, направленные на обеспечение привлекательности и увеличение сроков сбережений в гривне», — подчеркнули в Нацбанке.
При этом регулятор отметил, что шаги по смягчению валютных ограничений и в направлении большей гибкости курса будут привязываться не к временным рамкам, а к наличию необходимых макроэкономических предпосылок.
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«Важный приоритет НБУ — сохранение устойчивости и управляемости курсовой динамики как важного элемента достижения низкой и стабильной инфляции. Учитывая это, а также учитывая ограниченную способность валютного рынка к самосбалансированию, даже после перехода к более гибкому курсу, НБУ и далее будет контролировать ситуацию на валютном рынке. «Исходя из этого, обращаем Ваше внимание, что… речь идет именно о переходе к большей гибкости курса в перспективе за формирование необходимых предпосылок. В то же время о возвращении к полноценному режиму плавающего курсообразования даже в среднесрочной перспективе пока речь не идет», — сообщили в Нацбанке Украины.

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По материалам:
Апостроф
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